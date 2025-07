Cómo elegir un buen frigorifico para escapar de calor extremo

El verano es una de las estaciones en las que las averías de los frigoríficos son más frecuentes. El aumento de las temperaturas obliga a estos a aumentar la exigencia de sus motores para conseguir los niveles de frío, lo cual provoca las temidas averías. Si te estás planteando comprar un frigorífico nuevo, esto es lo que debes tener en cuenta.

Elige el mejor frigorífico adaptado a tus necesidades

Ni todas las familias ni todas las cocinas son iguales, por lo que no tienen las mismas necesidades y esto se traduce también a los electrodomésticos y en particular a los frigoríficos. Hay tantos refrigeradores como cocinas y personas, por lo que antes de lanzarnos a comprar uno debemos analizar cuáles son nuestras necesidades. A continuación, analizamos algunos aspectos esenciales a la hora de elegir un frigorífico nuevo.

El nuevo frigorífico compatible con SmartThings | Samsung

Lo primero y principal es ver donde lo vamos a situar y el espacio con el que contamos, Para ello, es importante medir tanto la distancia entre el suelo y el techo o los muebles de la cocina para conocer el alto. Medir el ancho y la profundidad del hueco. Así como el espacio del que disponemos para abrir la puerta. A partir de estos datos, lo siguiente a examinar es la capacidad. Ya que no es lo mismo una nevera para dos que para una familia numerosa. Esta se mide en litros y es un punto clave a valorar, a la hora de tomar una decisión.

En el mercado encontramos varios tipos de refrigeradores con o sin congelador, combi y americanos, cada uno de estos tiene sus particularidades, mientras que las combis cuentan con congelador en la parte inferior y refrigerador en la parte superior. Los americanos cuentan con dos puertas verticales y gozan de gran capacidad.

El consumo anual de este tipo de electrodomésticos es elevado si lo comparamos con otros, ya que al estar todos los días del año encendidos y a pleno funcionamiento, su consumo se dispara, por lo que debemos tener mucho en cuenta la eficiencia de los mismos. Las etiquetas de eficiencia nos indican cuáles son los modelos más eficientes, que son los que disponen de etiqueta A, mientras que, por el contrario, los que cuentan con una menor eficiencia son los que tienen etiqueta G. Por lo que es importante fijarse en este detalle antes de elegir.

Además de la eficiencia energética, debemos analizar otras opciones como las tecnologías que incluyen estos. Podemos optar por electrodomésticos que dispongan de No Frost. Esto mejora tanto el rendimiento como el mantenimiento del mismo, ya que no producen escarcha y no es necesario descongelarlos de forma periódica. Por lo que supone un ahorro de tiempo y dinero.

Por último, en lo que se refiere a diseño, si no queremos que desentone con el resto de nuestra cocina, tenemos la opción de los frigoríficos integrables y panelables, aunque su precio es superior al resto, estos se instalan detrás de los paneles de la cocina, manteniendo la uniformidad de la misma.