Xiaomi estrena una nueva impresora láser que permite imprimir desde tu móvil

La firma china está muy activa, no hay más que ver la actualidad para comprobar cómo sus diferentes marcas están lanzando dispositivos en todos los segmentos, desde los smartphones al Internet de las Cosas. Dentro de este último grupo se puede englobar también la impresora que acaba de lanzar ahora Xiaomi, y que como no podía ser de otra forma cuenta con conectividad para poder considerarla un dispositivo inteligente. Esta llega con tecnología láser y todo lo necesario para convertirse en un objeto indispensable en nuestro escritorio. Además, es una impresora de tamaño compacto que se puede colocar en cualquier rincón del escritorio.

Así es la nueva impresora láser Xiaomi K100

Esta llega como decimos con un tamaño que es bastante reducido para lo que estamos acostumbrados, aunque lógicamente nunca va a ser inferior al tamaño de papel que podemos imprimir. En este caso sus dimensiones son de 331x178 mm, por lo que se puede colocar tanto en el escritorio como en una estantería de una forma discreta y sin suponer una gran pérdida de espacio. Además, su color blanco y elegante diseño le permite salir más allá del despacho en incluso integrarse con otros espacios de nuestro hogar.

Xiaomi K100 | Xiaomi

Esta cuenta con dos métodos de impresión, a través de un cable USB, como se hace tradicionalmente, o también de forma inalámbrica, lo que permite imprimir desde nuestro teléfono móvil de manera cómoda. Y eso es posible gracias a la conectividad NFC con la que cuenta, y que es perfectamente compatible con la de nuestro smartphone. De esta manera es posible imprimir los documentos con solo acercar el teléfono a la superficie de la impresora, en la parte superior izquierda, donde se ubica el chip.

Xiaomi K100 | Xiaomi

Su software permite imprimir cómodamente desde el móvil, eligiendo los formatos y peculiaridades de la impresión en todo momento desde la pantalla del terminal. La capacidad de impresión es de hasta 20 páginas por minuto, en blanco y negro, y con una definición extraordinaria gracias a la tecnología láser. Todo ello gracias aun tóner de calidad que permite una gran precisión en la impresión, no solo de texto, sino también de gráficos e imágenes en blanco y negro. El cartucho de tóner se puede reemplazar y tiene una capacidad para imprimir hasta 1.500 páginas, por lo que da bastante de sí para el precio de alrededor de 33 euros que tiene cada uno de estos tóner.

La nueva impresora se ha puesto a la venta en China, donde su precio es de unos 115 euros al cambio, lo que está muy bien, e incluso se puede considerar barato gracias a sus capacidades inteligentes, para ser utilizada desde un smartphone. De momento no sabemos si llegará a España, no es un producto que Xiaomi haya prodigado en nuestro país, donde la competencia es feroz, pero desde luego no hay que perder la esperanza. Una impresora que se posiciona en el mercado por debajo del modelo K200, siendo sin duda la opción más asequible y práctica para quienes quieren una impresora para uso doméstico y más casual, no tan profesional.