Xiaomi lanza una completa cerradura inteligente con cámara lector de huellas o NFC

Las cerraduras inteligentes se han convertido a lo largo de los años en una de los productos estrella de Xiaomi en el Internet de la Cosas, sobre todo en su país de origen, en China. Y es que de momento no hemos visto cerraduras de la marca vendidas de manera oficial en España, pero es evidente que se importan, como se hacía con sus smartphones. Ahora hemos conocido un nuevo modelo que seguro levanta mucha expectación entre los seguidores de la marca, ya que nos ofrece una relación de prestaciones y precio muy interesante, y sobre todo una ficha técnica extremadamente completa.

La cerradura más completa

Cuando pensamos en una cerradura inteligente lo hacemos de una que al menos tenga conectividad Wifi o Bluetooth para conectarse a nuestro móvil y que desde este podamos hacer un control remoto de ella. Pero en este caso eso es lo mínimo que nos ofrece, y alternativamente tenemos multitud de modos de verificación de nuestra identidad para poder abrir la puerta. Y es que tenemos varios métodos biométricos para poder demostrar que somos una persona autorizada la que hay delante de la puerta.

Xiaomi Smart Door Lock M20 | Xiaomi

Estamos hablando de la nueva Xiaomi Smart Door Lock M20. Esta tiene una pantalla de 3,97 pulgadas, que se ubica en la parte de la cerradura que se encuentra en el interior de la vivienda o negocio. Esta pantalla funciona de mirilla, y nos permite ver en gran angular quién está delante de la puerta, y por tanto plantearnos si deberíamos abrir o no. Esto no deja de ser algo similar a lo que nos puede ofrecer un timbre inteligente, como los Blink o Ring. Pero en este caso no solo nos ofrece esa funcionalidad, sino que la principal es que además es una cerradura como cualquier otra, pero que tienen multitud de formas para ser abierta, no solo una llave tradicional.

Xiaomi Smart Door Lock M20 | Xiaomi

Y es que tenemos un teclado donde se puede introducir una clave PIN que pueda abrir la puerta. También hay conectividad NFC para poder abrirla acercando un dispositivo de confianza, por ejemplo, un smartphone. Incluso tenemos un lector de huellas para que solo puedan abrir la puerta esas personas que tengan registrada su huella. Volviendo a la cámara, esta además tiene una resolución notable, y por tanto mucha calidad. Ya que nos ofrece resolución 2K, así como un ángulo de visión de 180 grados, que nos permite ver en la pantalla no solo a una, sino a varias personas.

Al tener conectividad inalámbrica, se puede conectar a nuestro móvil, y si alguien llama a la puerta e intenta acceder, podemos ver en tiempo real en la pantalla del móvil quién está detrás y por tanto darle acceso o no con este, incluso si estamos a cientos de kilómetros de distancia. La cerradura tiene una batería recargable, que permite mantener encendida la cerradura durante alrededor de 10 meses, siempre con un uso moderado. Esta se recarga mediante un conector USB tipo C. Como decimos, esta cerradura solo está a la venta en China de momento, donde se ha comercializado por unos 270 euros al cambio. Esperemos que pueda llegar pronto a España.