Esta imagen real mostraría el diseño del esperado Xiaomi 13 Ultra

Es el móvil más esperado por los seguidores de Xiaomi, y desde luego parece más cerca que nunca. Se trata de la versión Ultra de los nuevos topes de gama de la marca, y como os podéis imaginar será uno de los teléfonos más potentes de este 2023 en todos los aspectos, pero sobre todo en uno, el de la cámara de fotos. El nuevo teléfono de los chinos no se sabe exactamente cuándo se presentará, porque aunque se espera para finales de este mes, dentro de dos fines de semana, la presentación global de los Xiaomi 13, no es de esperar que veamos este modelo entre ellos. Ahora una imagen nos muestra cómo sería su diseño, y lo que podríamos esperar de él.

Un diseño similar, pero diferente

La imagen filtrada nos muestra el Xiaomi 13 Ultra, o presunto, con su aspecto real, por lo que parece que alguien ha tenido acceso al dispositivo, o al menos ha podido contar con una maqueta que recree su aspecto. Y el diseño que vemos es en esencia bastante similar al visto el año pasado. Sobre todo, por el aspecto más distintivo, el módulo de cámara. Este tiene un tamaño similar, es redondo, pero vemos que dentro de él los elementos están ubicados de una forma diferente. Porque vemos por ejemplo dos sensores en la parte superior, bastante juntos, y otros dos en la inferior, aunque más separados entre sí.

El lugar donde el pasado año estaba la gran lente de esta cámara ahora es ocupado por el logotipo de Leica, que repite colaboración con Xiaomi por segundo año. Además, en esta ocasión podemos ver cómo el doble flash LED no está ubicado en la derecha de manera vertical, sino en la parte inferior y orientado de manera horizontal. Otro detalle es que en lugar de sobresalir la barriga solo del módulo de cámara, parece que toda la parte superior de la trasera, donde se ubica el módulo, está sobreelevada para dar cabida a los sensores de esta cámara. Aunque parece que el modulo aun así tiene un poquito de elevación.

En definitiva, parece que con esa barriga también se cogerá mejor el teléfono a la hora de hacer fotos, y lo acerca un poco a la ergonomía de las cámaras DSLR. Eso sí, no hay rastro de ese modelo experimental que vimos hace unos meses, y que nos mostraba un modelo Ultra que contaba con una cámara con lentes intercambiables de Leica nada menos. Parece que nada de eso va a llegar con esta nueva versión, que debería contar con un sensor de primer nivel, y una vez más de una pulgada, como su predecesor, para captar mucha más luz y detalle.

No parece que vaya a ser un sensor de 200 megapíxeles como el visto en el Samsung Galaxy S23 Ultra, sino que podría repetir el de 50 megapíxeles estrenado el pasado año. Un móvil que no debería estar muy lejos de su presentación, pero que de momento ignoramos, no hay que descartar una sorpresa en el MWC de Barcelona en un par de fines de semana.