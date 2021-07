Xiaomi ahora vende un grifo de última generación con purificador de agua integrado

La firma china sigue lanzando productos prácticamente a diario, ayer de hecho nos hacíamos eco del lanzamiento de varios dispositivos de la marca, entre ellos un nuevo scooter, así como una freidora de aire. Ahora conocemos un nuevo dispositivo, vendido por Xiaomi, en su plataforma de crowdfunding Youpin, que es un objeto cotidiano que cobra una funcionalidad esencial para nuestro día a día, la desinfección de objetos y alimentos, algo básico para poder cocinar de manera saludable. De hecho es un grifo que integra un purificador de agua, algo que sin duda nos permite sentirnos mucho más seguros en estos tiempos de pandemia cuando cocinamos.

Así es el grifo Sheyu que vende Xiaomi

Este tiene el aspecto tradicional de cualquier grifo de cocina, pero que cuenta con un elemento que lo diferencia de cualquier otro que podamos encontrar en el mercado. Y es que tenemos la posibilidad de abrir el grifo como lo hacemos en cualquier otro, pero a su vez tenemos un botón iluminado que debemos pulsar para que comience el proceso de desinfección mediante ozono que utiliza este grifo para desinfectar el agua y todo aquello sobre lo que cae esta.

Nuevo grifo con purificador de agua | Xiaomi Youpin

Cuando pulsamos el botón se inicia el proceso para purificar el agua, pero no es hasta que se enciende un anillo de color azul en el botón cuando sabemos que la concentración de ozono es la adecuada para purificar el agua. Esta concentración se mantiene estable en los 0.2 y 0.4ppm. Por tanto lo que conseguimos en este caso es que el agua que salga por el grifo esté completamente limpia de bacterias, al menos casi, ya que como sabemos es prácticamente del 100%. Entre los patógenos que se eliminan encontramos el E.Coli o el estafilococo aureus. Con un agua bien equilibrada en Ozono también podemos eliminar en gran medida el fuerte olor del marisco o la carne con ciertos días encima. Además es perfecto para eliminar todo rastro de pesticida en frutas y verduras.

Puede eliminar patógenos de los alimentos | Xiaomi Youpin

La instalación de este grifo necesita de colocar una unidad de ozono y una conexión a la corriente, ya que no solo se necesita mantener encendido el equipo de ozono sino también ese botón con luz que inicia la purificación del agua. Este nuevo grifo que vende Xiaomi tiene un precio de 104 euros al cambio, un poco elevado para lo que acostumbra a costar un grifo de cocina, pero que no lo es tanto si tenemos en cuenta que viene con la unidad de ozono, que tendremos que instalar debajo de la pila en el mueble de la cocina. Como es habitual con los dispositivos que llegan a Youpin, habrá que importarlo para poder hacerse con él, porque es de esperar que no llegue a España pronto, desde luego no de inmediato.