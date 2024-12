Las Vision Pro de Apple serán compatibles con los mandos de Playstation vr2

Los comienzos de las gafas de realidad virtual de Apple no han sido fáciles. Aunque nadie niega que seguramente cuenten con la tecnología más avanzada del sector, y que están por delante de sus competidores, la realidad es que su precio desorbitado las ha convertido en un producto muy de nicho, solo para algunos privilegiados.

Mientras Apple busca hacerlas más atractivas, a estas y seguramente a los modelos que están por venir, con nuevas asociaciones que le den más utilidad a estas gafas, porque ese es uno de los reproches más grandes, que no son todo lo útiles que deberían, y que tienen pocos usos reales en el día a día. Ahora Apple busca cambiarlo con nuevas alianzas, en este caso con Sony.

Nueva compatibilidad

Ha sido una vez más Mark Gurman, el analista más especializado en el mundo de Apple, quien ha desvelado los detalles sobre la alianza que los de Cupertino han labrado con los nipones de Sony. Y es que según su último boletín de Power On y su cuenta de X, ambas compañías están trabajando para brindar compatibilidad a los mandos de control de mano de PSVR2, las gafas de realidad virtual de Sony para sus PlayStation 5, para las Apple Vision Pro.

Parece que los californianos se habrían puesto en contacto con Sony a comienzos de 2024, llegando a ese acuerdo para generar la compatibilidad entre ambos dispositivos. Desde la compañía nipona han tardado meses en poder compatibilizar el uso de sus mandos con las gafas, y por parte de Apple, habrían estado sondeando a los desarrolladores de los principales videojuegos para saber si estarían interesados en hacer compatibles sus títulos con las gafas Vision Pro mediante esta compatibilidad.

En palabras de Gurman, hace unas semanas que se debería haber anunciado oficialmente la compatibilidad de las gafas con estos mandos, pero parece que se ha aplazado este evento. Gurman cree que el desarrollo sigue adelante y que se presentará esta nueva funcionalidad para las Vision Pro en algún momento, aunque en este caso no da ventana de lanzamiento alguna.

Así que parece que Apple estaría intentando atacar uno de los principales problemas de las Vision Pro. Y es que muchos, tras gastar casi 4.000 euros, se dan cuenta de que no le pueden sacar partido a una tecnología tan espectacular, porque no hay suficientes apps ni funcionalidades como para usarlas en el día a día. Obviamente el mercado de los videojuegos es muy grande y podría atraer a muchos usuarios a las gafas de Apple.

Y no olvidemos, que entre 2025 y 2026 se espera el lanzamiento tanto de las Apple Vision Pro 2, como de una versión más barata. Por tanto tendría sentido dotar de estas capacidades a las gafas de cara a una renovación de la gama más o menos cercana en el tiempo. Obviamente no servirá de nada esta colaboración si los desarrolladores de los videojuegos de PlayStation no hacen nada por compatibilizarlos con estas nuevas funciones.