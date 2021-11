Las gafas de realidad virtual de Apple serán tan potentes como un Mac

Desde hace años se viene hablando de las posibles gafas de realidad aumentada con las que está trabajando Apple. Se ha hablado tanto de gafas de este tipo como de realidad mixta. Pero ahora es de las gafas de realidad virtual de las que realmente se está especulando, sobre su posible llegada, y sobre todo ahora sobre las características que nos ofrecería en su lanzamiento. Que, por cierto, estaría mucho más cerca de lo que pensamos, y se pondrían de largo junto a los nuevos iPhone 14.

Unas gafas muy potentes

Como sabéis, hay dos tipos de gafas de realidad virtual, las que necesitan de un PC o un teléfono para funcionar, y las que integran todos los componentes en su interior para funcionar. Pues bien, las de Apple serán de las segundas, contando con sus propios componentes para poder funcionar de manera independiente tanto de un PC, como un móvil o un Mac. Y curiosamente lo será porque tendrá potencia de sobra para poder ejecutar sus propias aplicaciones. En este caso ha sido una vez más el analista de cabecera de Apple, Ming-Chi-Kuo, el que ha adelantado informaciones acerca de las nuevas gafas de realidad virtual de Apple.

El aspecto que tendrían estas gafas | Antonio De la Rosa

Estas contarían con dos pantallas OLED con resolución 4K con origen de Sony, así como con procesadores duales. Y aquí es donde entra el factor de la potencia, que como decíamos será tanta como la que nos pueda ofrecer todo un Mac. Esta de hecho contaría con el procesador Apple M1, que es el mismo que montan los Mac, los MacBook Pro y los iMac, por lo que desde luego por sí solas estas gafas podrían ofrecer un rendimiento espectacular. Estas gafas contarían con hasta ocho módulos ópticos para contar con la mejor visibilidad posible de todos los servicios de realidad virtual.

El peso de las gafas sería de alrededor de 200 o 330 gramos, y desde luego parece que no serán unas gafas baratas. Porque se especula con que el coste de estas sea de alrededor de los 1.000 o 3.000 dólares, lo que en euros podría alcanzar perfectamente esa cifra o superarla. De momento no está muy claro el diseño, a pesar de que se han publicado numerosos render recreando su aspecto, pero que de momento no parece precisamente fiel a la realidad. Se espera que pueda presentarse a finales de 2022. Como decíamos, quizás junto a la presentación de los iPhone 14, quizás sea la gran estrella de Apple para el próximo año.

Un movimiento arriesgado de Apple, viendo cómo el mercado de gafas de realidad virtual no acaba de arrancar. Seguramente sea más lucrativo para la empresa de Cupertino desarrollarlas para los entornos empresariales, donde seguramente se paguen esas cifras sin esfuerzo alguno. Veremos qué nos tiene preparado Apple en este aspecto, porque es evidente que los de Cupertino no suelen dar puntada sin hilo en estos casos, y ya habrá comprobado el mercado existente para dar el salto a este segmento en el que HTC y Oculus son los máximos exponentes.