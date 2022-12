Vaticinan el fin de los smartphones antes de 2030, y su alternativa no te va a convencer

No cabe duda de que el smartphone es el dispositivo electrónico más popular que existe, ya que prácticamente la totalidad de nosotros contamos al menos con uno, que solemos utilizar a todas horas. Y hay quien ya vaticina el fin de estos dispositivos, algo desde luego aventurado, y que a día de hoy nos parece completamente improbable. Pero no ha sido cualquiera, sino una de las empresas pioneras en el mercado de smartphones la que ha afirmado esto. Hablamos de Nokia, que es quien firma esta terrible predicción para los smartphones en apenas 7 años.

La alternativa no nos gusta nada

Ha sido la propia Nokia, concretamente uno de sus responsables, quien ha hablado abiertamente del futuro de los smartphones, o mejor dicho, su no futuro, ya que sostienen que en 2030 ya no habrá smartphones, o mejor dicho, ya no se venderán este tipo de dispositivos, ya que serán otros los que reemplacen su función. Y aquí es donde todo se convierte en más inverosímil aún. Ya que asegura que esa gran alternativa al smartphone la ofrecerá el Metaverso, sí ese mismo que Meta lleva tantos meses intentándonos colar como si fuera la panacea, y que lo único que ha conseguido en la empresa de Zuckerberg es que este departamento de Meta haya entrado en números rojos.

Jugando al ajedrez en el metaverso | Meta

Todo esto lo afirma el Director de estrategia y tecnología de Nokia, Nishant Batra al medio The Spokesman. El mismo ha afirmado que "Creemos que este dispositivo será superado por una experiencia de metaverso en la segunda mitad de la década" por lo que asume que la principal forma de comunicarse con otras personas durante la próxima década será el metaverso y que por tanto el smartphone seguirá existiendo, pero relegado a un segundo plano. Esto es algo que se nos hace muy difícil de imagina, casi imposible a día de hoy.

Porque sí, el Metaverso está ahí, existe, es accesible, pero la tecnología existente para visitarlo es muy limitada, poco intuitiva y seguramente la última que desean los consumidores para comunicarse con otras personas. Lo que es evidente es que para que estas previsiones se hagan realidad será necesario que el hardware relacionado con el Metaverso mejore de forma espectacular, vamos, hasta tal punto que no tenga nada que ver con lo que conocemos ahora, que son básicamente aparatosas gafas con las que dudamos mucho que nos vayamos mover por la calle.

El Metaverso es sin duda una gran apuesta de futuro, incluso Apple estaría cerca de lanzar sus gafas. Pero lo que es evidente es que mucho tienen que cambiar los dispositivos para acceder a él para que se convierta en algo tan natural como llevar el móvil en el bolsillo. Y no dudamos que eso pueda ocurrir en el futuro, pero no desde luego solo en 7 años. Entendemos el entusiasmo de este dirigente de Nokia, pero desde luego a los simples mortales nos parece algo demasiado ambicioso como para que pueda producirse en este corto espacio de tiempo.