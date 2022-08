Lo último para tu PC, una caja con acuario integrado

A lo largo de los últimos años hemos conocido muchos dispositivos extravagantes, y por qué no decirlo también, muy “frikis” Estos nos han mostrado usos para algunos objetos que nunca habíamos imaginado, y diseño realmente extravagante que han dejado huella. Uno de ellos lo acabamos de conocer ahora, y aunque de momento no le ha dado tiempo a dejar huella, por lo menos está causando sensación y no deja indiferente a nadie en el mercado tecnológico. Y es que hablamos de una caja de PC que integra nada menos que un acuario, un producto que bien podría pertenecer al día de los Santos Inocentes o al April´s Fools.

Una caja para el PC con acuario

Ha sido la empresa MetalFish la que ha lanzado ahora en China una caja para PCs realmente sorprendente. Y es que no solo cuenta con todo lo necesario para albergar de forma segura a nuestro PC, sino que además en la parte superior integra todo un acuario, algo divertido para muchos y una absoluta temeridad para todos, vamos a conocerlo y a continuación os contamos por qué puede ser una mezcla casi explosiva en algunos aspectos que merece la pena considerar. Como sabéis la personalización de los PCs, sobre todo en el entorno gaming, está a la hora del día, basta con juntar placa, memoria, discos sólidos y una buena gráfica para tener un ordenador a nuestra medida.

La caja sin el acuario | Metalfish

Dentro de esta caja se puede acomodar una placa base Micro o Mini-ITX y tiene unas dimensiones de 370 x 250 x 290 mm, lo que permite colocar una CPU de hasta 90mm de altura o una tarjeta gráfica de hasta 200m. La caja integra iluminación RGB, así como un panel de control para poder ajustarla a nuestro antojo. Parece ser que la refrigeración por agua podría estar ayudada por la del propio acuario, por lo que este tendría dos cometidos esenciales, no solo el de dar vida a nuestros peces, dentro del PC. Básicamente la caja cuenta con una zona para albergar el acuario, de tal forma que podamos admirarlo mientras utilizamos el PC.

Pero realmente no hay una conexión directa entre ambos, salvo que podamos conectar la lámpara del acuario a uno de los puertos USB con los que cuenta el PC, y que esta caja recoge en dos puertos diferentes. Esta carcasa tiene un precio de unos 75 euros al cambio, y como decimos solo está disponible en China, por lo que es de esperar que solo podamos comprarla a modo de importación desde una de estas tiendas asiáticas. De todas formas, parece más un producto exótico más que algo que realmente pueda convertirse en una opción real para quien quiere hacerse un PC.

Pero lógicamente hay de todo, y seguro que algunos gamers o usuarios domésticos ven con buenos ojos aunar su PC con todo un acuario, desde luego no va a dejar indiferente a las visitas. Eso sí, lo de juntar las cantidades de agua que alberga un acuario y toda la electrónica de un PC es algo que no terminamos de ver muy seguro.

