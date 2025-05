Todo lo que ganas conectando a tu Chromecast un almacenamiento externo

Los dispositivos Chromecast se han hecho muy populares entre los usuarios, gracias a la facilidad que nos ofrecen para acceder y compartir contenido. Además de esto, las últimas generaciones de estos dispositivos nos ofrecen la opción de ampliar su capacidad de almacenamiento con la ayuda de una fuente externa. A continuación, te contamos cómo conectar una fuente de almacenamiento externo a tu Google Chromecast.

Aumenta la capacidad de almacenamiento externo de tu Chromecast

Estos dispositivos cuentan con una capacidad de almacenamiento interna limitada, por lo que tenemos la opción tanto de instalar aplicaciones como descargar contenido a esta memoria. Pero esta capacidad es limitada, por lo que en algunas ocasiones es necesario echar mano de capacidad de almacenamiento extra, que lo encontramos en forma de memorias USB o discos duros. Algo que podemos hacer fácilmente siguiendo los siguientes pasos.

Baseus Hub USB C | Baseus

Para poder llevar a cabo este procedimiento es importante disponer de un Hub USB-C, en el cual conectaremos la memoria SD o cualquier otro dispositivo de almacenamiento como memoria externa o disco duro. Estos, con el caso del Baseus Hub USB, permiten conectar al mismo tiempo la memoria y la alimentación de nuestro Chromecast, algo que de otra forma no sería posible, ya que solo dispone de un conector. Es importante que la unidad de almacenamiento esté formateada en el formato correcto, que en este caso sería FAT32, de manera que no tendremos ningún problema para reconocer y leer la unidad como almacenamiento externo.

Una vez tenemos la memoria formateada y todo listo, lo primero será conectar nuestro Chromecast al puerto HDMI del televisor.

y todo listo, lo primero será conectar nuestro Chromecast al del televisor. A continuación , conecta el hub USB-C al puerto del que dispone el Chromecast.

al puerto del que dispone el Chromecast. Conectamos la alimentación, con la ayuda de un USB-C al que conectaremos a una toma de corriente, al mismo tiempo que hacemos lo propio con el otro extremo del cable que lo conectaremos a su vez en el Power Delivery del hub USB-C.

Por último, solo queda conectar el dispositivo de almacenamiento externo, ya sea un disco duro, memoria o tarjeta SD al Hub. Aunque debemos tener en cuenta que no todos los dispositivos de almacenamiento son compatibles, ya sea por el formato, capacidad o velocidad de transmisión. Además de asegurarnos de que el hub USB-C sea compatible con la función OTG (on the go). También de tener instaladas aplicaciones que permitan la reproducción desde el almacenamiento, como puede ser la aplicación Just player.

De esta forma podrás no solo ampliar la capacidad de memoria de tu dispositivo, también podrás tener siempre a mano todo el contenido multimedia de forma local, de forma que podrás reproducirlo incluso cuando no dispongas de conexión a Internet. Mejorando al mismo tiempo el rendimiento del dispositivo porque esto permite liberar espacio de almacenamiento interno, dejando solo para la instalación de las aplicaciones. Aunque su uso puede tener algunos inconvenientes como es una demanda mayor de energía si los medios de ampliación elegidos son de gran tamaño. Así como en el rendimiento, reduciendo la velocidad de transferencia y al mismo tiempo la velocidad de carga.