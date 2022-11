La tableta Huawei MatePad SE llegará a Europa con un precio de derribo

Las tabletas son sin duda una de las estrellas del hogar tecnológico, y desde luego el complemento perfecto para nuestros móviles cuando queremos disfrutar de los contenidos en una pantalla más grande. Ahora Huawei, que es uno de los principales fabricantes de estos dispositivos, va a poner a la venta en Europa, que precisamente es de los más baratos que ha lanzado en nuestro país. Y lo hace a tiempo para las Navidades. Se trata de la nueva Huawei MatePad SE, que se estrena con una relación de prestaciones y precio sobresaliente. Vamos a conocer su precio y disponibilidad, así como refrescar sus principales características.

A punto de estrenarse en nuestro continente

Aunque no hay anuncio oficial todavía, la realidad es que esta tableta de gama media de los chinos está ya a la vuelta de la esquina. Al menos eso es lo que hemos conocido ahora por el paso de esta tableta por algunas tiendas alemanas, que ya la tendrían lista incluso para ponerla a la venta de cara al Black Friday. Tanto es así que en alguno de estos comercios ya se la ha podido ver incluso con su precio promocional de lanzamiento. Y es que según este paso por las tiendas, su precio sería de solo 149,99 euros, con un descuento de 50 euros sobre su precio oficial, que por tanto sería de 199 euros.

Huawei MatePad SE 10.4 | Huawei

Desde luego es un precio de lo más agresivo para una tableta de Huawei, que normalmente llegaría a este rango de precios después de varios meses en el mercado, pero no recién llegada a este, como ocurriría en este caso. La realidad es que la tableta ya está a la venta en esta tienda, por lo que deberíamos dejar de hablar en condicional y dar por hecho que esta tableta ya está disponible en Europa. De momento no tenemos noticias acerca de un posible lanzamiento en las tiendas españolas, pero esto no debería extrañarnos durante los próximos días o semanas.

Lo que esperamos de ella

Pues bien, estamos ante una tableta que por este precio es desde luego sorprendente. Porque hablamos de un dispositivo que con este coste tan ajustado cuenta con una pantalla de resolución 2K, por encima de la media, así como un procesador de gama media, el Snapdragon 680, que hemos visto en muchos teléfonos móviles. Viene acompañado de 3GB de memoria RAM, así como de 32GB de almacenamiento interno, por lo que en este aspecto es una tableta extraordinariamente equipada.

Incluso cuenta con altavoces estéreo y controles parentales gracias a Kids Corner. El tamaño de su pantalla es de 10,4 pulgadas. Lo normal sería que esta tableta llegara a España en los próximos días, y probablemente con un precio similar. Lo que la convertiría sin duda en una de las mejores opciones para los más pequeños, estudiar o entretenerse. Y todo ello a pesar de no contar con los servicios de Google y basarse en el sistema operativo de Huawei.

