Google estrena nuevos gestos para sus apps en tabletas y plegables Android

Los gestos son algo esencial en un smartphone o una tableta, no en vano sus pantallas táctiles son el lugar perfecto para disfrutar de esos gestos y para que estos nos permitan ser mucho más productivos. Pero no siempre es posible sacarle partido sencillamente porque no se dan las condiciones ópticas, sobre todo de espacio cuando hablamos de las pantallas de los smartphones. Por eso cuando tenemos una tableta o un teléfono plegable, la interfaz del sistema debería adaptarse para poder sacarle todo el partido a estas pantallas tan peculiares. Algo en lo que ahora está trabajando Google, y que podría ofrecernos una manera más sencilla de sacarle partido a estos paneles táctiles.

Nuevos gestos de arrastrar y soltar

Los de Mountain View están añadiendo a algunas de sus apps unos gestos que son más propios de los ordenadores de sobremesa que de los smartphones. Y es que ahora se puede arrastrar y soltar desde una app a otra. Esto funciona por ejemplo con apps como Google Drive, Slides o Google Keep en diferentes dispositivos Android. Así lo ha anunciado Google en su blog, donde nos muestra algunas de las cosas que se podrán hacer en estas apps con los nuevos gestos estrenados.

Eso sí, para poder usar estos gestos necesitamos estar utilizando ambas aplicaciones en pantalla partida, por lo que es necesario que el panel de nuestro dispositivo sea lo suficientemente grande como para poder hacerlo, arrastrar un contenido desde una ventana soltarlo en otro. Pero esto no solo es posible con los gestos de nuestros dedos, deslizando estos sobre la pantalla, sino que además lo podemos hacer a partir de ahora cuando utilizamos un ratón. Como si se tratara del ordenador personal, cuando tengamos uno conectado será posible seleccionar un objeto en una app y arrastrarlo hasta la otra para obtenerlo duplicado copiando y de una ventana a la otra cortando y pegando.

También vamos a poder seleccionar texto cómodamente con un ratón en estas apps, de la misma forma que también lo hacemos en nuestro ordenador habitualmente. Esta función estará disponible en los próximos días también en Google Docs, el editor de textos de los de Mountain View. Por tanto, con esto lo que se consigue es un uso más natural y sencillo de las apps de Google en dispositivos que por sus características especiales pueden hacer un uso más adecuado de estas características.

Es algo que no nos extraña por parte de Google, ya que es sabido que los de Mountain View están ultimando el lanzamiento de su primer móvil plegable. Además, ahora que han estrenado hace poco su nueva tableta después de varios años sin ofrecer modelo alguno. Todo esto puede haber sensibilizado más a los de Mountain View para adaptar el uso de sus dispositivos a pantallas más grandes y de formatos distintos al vertical de los smartphones. Es de esperar que en los próximos días estas novedades vayan llegando a todos los usuarios de estas aplicaciones de los californianos. Gestos que deberían haber estado disponibles hace ya años.

