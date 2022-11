Los principales smartphones y tabletas de Samsung ya reciben Android 13

Es la gran actualización que están esperando ahora mismo los usuarios de móviles Android. Esta nueva versión del sistema operativo se está extendiendo poco a poco por todos los fabricantes del mercado, pero como sabéis en el caso de este sistema de Google la adopción por parte de los usuarios no es tan rápida como cabría esperar. Y es que las actualizaciones de los fabricantes suelen llegar más tarde que pronto. Pero en el caso de Samsung ocurre al revés, y cada vez van llegando antes a más usuarios, que como estamos comprobando ahora, reciben la actualización bastante antes de lo que era normal años atrás.

Los primeros móviles y tabletas en actualizarse

Y es que en las últimas horas hemos conocido el despliegue de esta versión de Android para alguno de los dispositivos más avanzados de la firma coreana. Concretamente hemos visto cómo su Samsung Galaxy Z Fold 4 ya está recibiendo la actualización en Europa, gracias al firmware F936BXXU1BVK3 que tiene un peso de nada menos que 3GB. Con este llega la actualización a One UI 5, que está basada en Android 13. Pero hay más dispositivos de Samsung que se están actualizando a esta nueva versión, y no son solo smartphones.

Nuevos Samsung Galaxy Z Fold3 y Z Flip3, los plegables más avanzados ahora son más baratos | Samsung

Porque hemos visto que la Samsung Galaxy Tab S7 y S7+ están ya recibiendo también esta nueva versión del sistema operativo, gracias a One UI 5. En este caso se trata también del firmware XXU2DVK3, con un peso de 2GB, que nos brinda Android 13 como nueva versión del sistema operativo. En todos estos casos tenemos también adjunta la actualización de seguridad del mes de noviembre, por lo que llega todo incluido en el mismo paquete de actualización. Decimos que esta nueva versión llega antes de lo habitual, ya que hasta hace no mucho lo normal es que las actualizaciones de One UI a la nueva versión del sistema operativo llegaran en el mes de diciembre, justo antes de las Navidades.

La Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung

Por tanto, este año se están adelantando unas semanas, algo que desde luego van a agradecer mucho los usuarios de estos dispositivos. Esto lógicamente abre también la puerta a que sea posible que el resto de usuarios de la marca reciban antes también la actualización para sus móviles, al haberse liberado antes en los primeros dispositivos seleccionados. Como sabéis normalmente las actualizaciones de sistema suelen empezar por los móviles más avanzados de sus gamas, como en este caso ocurre con Samsung, que también son los más recientes.

Por lo que es de esperar que ahora le toque el turno al resto de móviles de gama media de este 2022 y a los topes de gama de 2021 a lo largo de las próximas semanas. Aunque hemos sabido que Samsung tiene el ambicioso objetivo de actualizar todos sus dispositivos a Android 13 antes de que acabe el año. Desde luego sería algo sin precedentes, veremos si lo consiguen finalmente, porque no es algo sencillo en una gama tan grande como la de Samsung. Si tienes un Samsung con menos de dos años, permanece atento a las notificaciones de tu terminal acerca de nuevas actualizaciones.

