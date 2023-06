¿Smartview no funciona en tu Smart TV Samsung? Prueba esta solución

Tener todos nuestros dispositivos dentro del mismo ecosistema de un fabricante, facilita la comunicación y transferencia de datos entre ellos. Pero esta comunicación no siempre es perfecta y puede que nos encontremos con problemas a la hora de duplicar la pantalla de nuestro móvil en nuestro televisor. A continuación, te contamos qué hacer si no te funciona Smartview en tu televisor Samsung.

Resolviendo problemas con smartview

En el caso del fabricante coreano Samsung, utiliza Smartview para conectar los teléfonos móviles con los televisores, bien para enviar contenidos o para duplicar la pantalla del móvil en la pantalla del televisor. Tener conectados los dos dispositivos a la misma red es una de las condiciones para llevar a cabo con éxito esta tarea, pero no siempre funciona correctamente, por lo que nos vemos obligados a buscar soluciones. De manera que si todo funciona correctamente en la lista de dispositivos compatibles aparecerá el televisor al que podremos conectarnos y enviar el contenido. SI no aparece, podemos probar otra alternativa. Para intentar solventar el problema, tenemos la opción de desconectar el televisor del wifi. De manera que ambos dispositivos se conectarán a través del wifi, pero formando una red propia entre ambos, de manera que lo hacen directamente.

Smartview Seleccionando televisor | TecnoXplora

Para desconectar el wifi debemos acceder a los ajustes del televisor.

debemos acceder a los ajustes del televisor. Con el mando a distancia, entra en Configuración .

. Dentro de este apartado, encontraremos la opción “ general ”, donde encontramos más opciones, selecciona “red”

”, donde encontramos más opciones, selecciona “red” Continúa el proceso seleccionando “abrir configuración de red” y por último “ inalámbrico ”

y por último “ ” En este apartado, encontramos el listado de las redes disponibles y las redes a las que nos hemos conectado.

Para desactivar la red, pulsa sobre el botón “ administre las redes guardadas ”

” Y por último desactivaremos la opción.

Hecho esto, ya debe aparecer en el listado de dispositivos en nuestro teléfono o móvil nuestro televisor.

Ahora solo queda seleccionar del listado nuestro televisor y una vez conectados ambos dispositivos enviar el contenido o replicar la pantalla de nuestro móvil en la pantalla del televisor.

Si no nos funciona además de Smartview, podemos hacer uso de la tecnología Airplay, que en algunos modelos de televisores Samsung es compatible. Esta es muy útil sobre todo si tenemos un smartphone de Apple y queremos duplicar su pantalla en el televisor. Desde hace un par de años esta tecnología es compatible en algunos televisores que ya la integran. Si no funciona correctamente es recomendable comprobar las actualizaciones y que los dispositivos sean compatibles. Así como conectarlos a la misma red. Aunque como hemos comprobado no siempre es eficiente y es necesario echar mano de este sencillo truco.

Gracias a la tecnología inalámbrica ya no es necesario hacer uso de otros dispositivos que no hagan de puente entre smartphone y televisor. Así como no es necesario conectarlos de forma física a través de cables. Por lo que funciona se trata de un método más rápido y sencillo. También cabe destacar que la transferencia de datos ha mejorado y es mucho más rápida y no se produce tanto lag, por lo que puede considerarse que casi en tiempo real.