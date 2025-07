Giro inesperado para el Google Pixel Watch 4: nuevo chip y pantalla más luminosa

Hace unas semanas os contábamos que el nuevo reloj de Google iba a ser algo decepcionante. Tanto que no se esperaban prácticamente cambios respecto de su anterior generación. Pero una vez más se demuestra que hasta que no llegue la presentación oficial, todo puede pasar, y las sorpresas pueden ser mayúsculas. Eso todavía no ha pasado, ya que todavía falta casi un mes para que esta nueva generación se presente. Y poco a poco van aflorando las novedades que nos ofrecerá este modelo. Y se avecinan importantes mejoras en esta nueva generación, afortunadamente.

¿Qué va a estrenar la nueva generación del Pixel Watch?

Pues bien, ahora todo ha cambiado, porque parece que el nuevo reloj contará finalmente con un nuevo procesador, que no será, por tanto, el equipado en la última generación. Este será el nuevo procesador Snapdragon W5+ Gen 1, que vendría acompañado además del coprocesador M55. De esta manera, el nuevo reloj contaría con un chip de cuatro núcleos y el coprocesador AON, que significa siempre activo, y que puede ejecutar algunas tareas mientras el chip principal está totalmente inactivo.

El Pixel Watch 3 | Google

Con este coprocesador activo, se pueden procesar aspectos como la voz, la reproducción de audio, o las funcionalidades de salud que necesitan de un monitoreo permanente las 24 horas. Pero esta no será la única mejora de estos relojes, ya que se espera que tengan una pantalla aún mejor, sobre todo un aspecto capital a la hora de que el dispositivo se vea correctamente a plena luz del día.

Y es que los dos tamaños disponibles, tanto con pantalla de 1,2 pulgadas como de 1,4 pulgadas, contarán con un brillo de hasta 3000 nits, lo que supone doblar el brillo en esta generación. Por tanto, una de las novedades que más notaremos en el día a día de este teléfono, ya que nos proporcionará una visión perfecta a plena luz del día. Con estas especificaciones, la nueva generación de Pixel Watch se equiparará a la de los Galaxy Watch 8 o Apple Watch Ultra 2.

Pero aún hay más, porque se espera que las baterías de este teléfono sean también más grandes. Tanto es así que contarían con una capacidad de 327mAh en el caso del modelo de 41mm, lo que supone un aumento de 20mAh, así como de 459mAh en el caso del modelo de 45mm, lo que supone un aumento de 39 mAh, respecto del modelo actual. Por tanto, como podemos comprobar, ahora sí que tiene sentido una nueva generación de estos relojes, porque verdaderamente nos ofrece novedades que sí pueden ayudar a muchos consumidores a decidirse por estos relojes.

Se espera que la nueva generación sea presentada el próximo 20 de agosto junto a los nuevos Google Pixel 10. La nueva generación de teléfonos inteligentes de los de Mountain View, que llegarán con novedades sobre todo en el modelo estándar, que va a estrenar una nueva cámara, con un tercer sensor, esta vez de periscopio, lo que va a brindar muchas más posibilidades a estos teléfonos.