Evita el caos en tu TV Samsung, así puedes ordenar las apps

No todos los televisores inteligentes usan Android TV o en su defecto Google TV. Algunos fabricantes como Samsung utilizan tu propio sistema operativos para sus dispositivos. En este caso se trata de Tizen y aunque no es exclusivo del fabricante coreano, tiene sus particularidades. A continuación, te enseñamos a organizar las apps, para un mejor acceso a tus favoritas.

Organiza tus aplicaciones en tu televisor Samsung

Aunque el sistema de Samsung es muy fluido y tiene muchas cosas a su favor, para los usuarios acostumbrados a otros sistemas operativos como Google TV, puede ser en algún aspecto un poco menos intuitivo. Esto nos puede parecer a la hora de personalizar y organizar los accesos directos a nuestras aplicaciones preferidas. Si tienes problemas para mostrar en primer lugar las apps que usas con más frecuencia a continuación te contamos por qué puedes hacerlo. Ya no se trata de que seamos o no unos maniáticos del orden, es más una cuestión de economía de tiempo y tener más a mano las app y servicios que más usamos y no tener que bucear por el sistema para poder acceder a ellos.

Televisor Samsung | Samsumg

El orden en el que instalas las apps no coincide normalmente con el uso que hacernos de estas, por lo que, si recientemente has instalado una app, esta no aparecerá entre las primeras en la parte inferior de la pantalla principal de la interfaz Por lo que si quieres que escale puesto y colocarla en la carátula principal debes seguir los siguientes pasos.

Una vez encendido el televisor y en la pantalla de inicio, deslízate con el mando por el menú de la parte inferior de la pantalla, haz la opción “ aplicaciones ”

” Sin entrar en este apartado, solo colocándolos sobre esta opción , observamos que ha aparecido una nueva banda con las aplicaciones recientes.

, observamos que ha aparecido una nueva banda con las aplicaciones recientes. Pulsa el botón para subir hacia arriba para acceder a este submenú y colocarte sobre la app deseada.

para acceder a este submenú y colocarte sobre la app deseada. Del mismo modo, pulsando sobre la tecla hacia arriba del mando a distancia, desplegamos una ventana emergente con varias opciones, entre la que se encuentra “colocar en la pantalla principal”

Seleccionando está, vemos como ahora regresamos a la zona en la que tenemos nuestras apps y podemos movernos entre ellas hasta situarnos en el lugar que creamos conveniente y pulsar el botón aceptar para dejarla en el sitio que creamos conveniente.

Algo que podemos hacer independientemente hayamos incluido nuevas apps, podemos ordenarlas del mismo modo cuando lo creamos conveniente. Una forma de priorizar el acceso a aquella app que usamos con mayor frecuencia facilitando así el acceso a estas. Y dejando en las posiciones más alejadas que no se muestran de forma predeterminada en una posición menos a la vista a la que accedemos moviéndonos con el mando a distancia por los diferentes carruseles de opciones. Si no tenemos a mano el mando a distancia también podemos controlar el televisor, si disponemos de un Samsung Galaxy Watch en el que tengamos instalada la aplicación pertinente, algo que explicaremos en otra ocasión.