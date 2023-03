Cómo controlar tu TV Samsung desde un Galaxy Watch

Tener un televisor inteligente además de estar conectado para navegar por Internet o ver nuestras series y programas preferidos en Streaming tiene otras ventajas. Cómo controlarlos a distancia sin necesidad de usar el mando a distancia. Te contamos cómo controlar tu Smart TV de Samsung con la ayuda de su Galaxy Watch.

Todos los controles del televisor en tu reloj

No tener al alcance de la mano el mando de la tele ya no es un problema, existen otras alternativas para controlar las funciones del aparato. Además del teléfono móvil, podemos hacerlos desde nuestra propia muñeca solo con la ayuda del reloj. Todo el ecosistema de Samsung está gestionado con la app Smarthing, esta es necesaria no sólo para instalar los dispositivos sino también para añadirlos al hogar digital y poder controlarlos. Por lo que antes de comenzar a usar nuestro reloj con mando a distancia debemos comprobar que tenemos instalada la aplicación tanto en el reloj como en el teléfono. Y asegurarnos de que bien somos los propietarios del hogar al que pertenece el televisor. O en caso contrario que estemos como invitados. Una vez tenemos en orden todos estos elementos. Resumiendo, la app instalada, el televisor en un hogar del que o bien somos propietarios o tenemos acceso como invitados es el momento de añadir la tarjeta a nuestro reloj.

Añadiendo favoritos en Smarthing | TecnoXplora

Abre la app Smarthings desde el reloj y añade el hogar al que quieres vincular el reloj.

Una vez estamos conectados, nos indica que debemos configurar nuestros dispositivos favoritos, a los cuales tendremos acceso desde el Smartwatch. Para ello debemos seguir el proceso desde el teléfono móvil.

Ya en el teléfono, pulsa sobre favoritos, el icono de la estrella que se encuentra en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

Una vez aquí, en la esquina opuesta de la pantalla, encontramos el signo “ más ” pusa sobre este y a continuación en “añadir elementos a favoritos”

Esto nos da acceso a todos los servicios y dispositivos, disponibles en para ese hogar, entre estos encontramos nuestros dispositivos personales o los dispositivos del hogar.

En esta ocasión selecciona tu Smart TV Samsung. Una vez forma parte de nuestros favoritos, regresa al reloj para completar el proceso.

En la pantalla del reloj selecciona el televisor.

Para hacer uso de los controles. Ambos dispositivos deben estar emparejados. Para ello tocas el dispositivo y acepta cuando nos aparezca el código de vinculación. Ahora ya puedes encender, apagar, cambiar de canal o ajustar el volumen sin necesidad de usar el mando a distancia.

Además de controlar el dispositivo cuando estamos en casa, también podemos hacerlo cuando no estemos de modo que si lo deseamos, podemos controlarla aunque no estemos en casa y aplicar un control parental personalizado sobre el dispositivo. Pudiendo apagar el televisor si lo vemos necesario a través del reloj o el teléfono móvil, a nuestros hijos, sin necesidad de estar ni siquiera en la misma habitación o cerca de la casa. Una opción más a tener en cuenta y apostar por la creación de un ecosistema en el que todos los dispositivos sean compatibles.