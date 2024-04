Samsung lanza una potente alternativa a los iMac con un PC todo en uno

Los ordenadores de sobremesa son seguramente el producto de electrónica de consumo más popular de todos los tiempos, por encima del smartphone, sobre todo porque antes de la aparición de este se trataba del dispositivo más parecido en uso al que hacemos ahora de los teléfonos. Su evolución ha sido muy grande a lo largo de las últimas décadas, y ahora contamos con multitud de modelos y factores de forma que se adaptan a nuestras necesidades. Uno de los más populares es el de los All in One, o Todo en uno. Estos reúnen dentro del monitor todo el hardware necesario para funcionar de estos PCs. Y ahí el iMac siempre ha sido el rey, ahora Samsung ha lanzado una potente alternativa a estos.

Un todo en uno muy potente y elegante

Samsung ha creado un nuevo ordenador todo en uno que va claramente a ponérselo difícil a Apple. Este se denomina Samsung All In One Pro, y cuenta con un diseño verdaderamente elegante, con un acabado gris oscuro, y un factor de forma que es ultra delgado, ya que es bastante similar al de los iMac, que presume de un perfil muy compacto, a pesar de contar con un hardware verdaderamente potente con el que podremos trabajar o jugar con el máximo rendimiento.

All in One Pro | Samsung

Este llega con una pantalla de 27 pulgadas, con resolución 4K, que ahora es más grande que la del modelo anterior. Pero sin duda su principal atractivo está en el apartado de la potencia, ya que, a pesar de su extrema delgadez, es capaz de ofrecer nos un rendimiento solvente y notable, todo ello gracias a un procesador Intel Core Ultra, que sin duda es uno de los más potentes de esta gama, y que está claramente orientado al entorno profesional.

Aunque no se sabe, la memoria RAM podría ser de 16GB, mientras que el almacenamiento interno podría alcanzar los 256GB de SSD. El teclado de este ordenador nos recuerda mucho al de los iMac, con unas teclas muy planas, y que por cierto cuenta con la nueva tecla de Copilot de Microsoft integrada. Es un PC todo en uno que nos ofrece Windows 11 como sistema operativo, y que en cuento a la conectividad presume de Bluetooth 5.3, así como Wifi 6E ultra rápido o un conector Bluetooth de 3.5mm.

Eso sí, a diferencia de muchos de sus competidores, presume de una total integración con los smartphones o tabletas de Samsung. De hecho, cuenta con características básicas como la de arrastrar y soltar archivos desde el móvil o tableta al PC todo en uno, y al revés también. Incluso podemos usar la cámara de nuestro móvil Samsung para poder utilizarla como una webcam. Este nuevo PC todo en uno sin duda es un gran oponente para los iMac, aunque como es habitual no estará a la venta en todas las regiones o países.

Concretamente ha sido lanzado de momento solo en Corea del Sur, donde el precio es de 1350 euros al cambio, sin duda un PC del que presumir en los espacios más elegantes de nuestro hogar.