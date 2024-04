Samsung presenta un nuevo frigorífico inteligente y una lavadora con IA

El gigante coreano ha presentado nuevos electrodomésticos, y no sería noticia salvo que como suele ser habitual, la firma introduce un potente componente inteligente a sus dispositivos. En este caso se trata de un nuevo frigorífico, que viene acompañado también de una nueva lavadora que aprovecha la IA para hacer más sencilla la tarea de lavar nuestra colada.

Nuevo frigorífico ultra ancho

Samsung destaca que su nuevo frigorífico RB6000D presume de un tamaño extra ancho, sin ser un modelo americano, y utilizando el factor de forma combi, nos ofrece un tamaño más ancho de lo habitual, lo que le hace bastante diferente de sus competidores, y sobre todo no apto para todas las cocinas acostumbradas al tamaño tradicional. Este nuevo dispositivo ha sido presentado en París, en el Welcome to BESPOKE AI.

El nuevo frigorífico compatible con SmartThings | Samsung

Este frigorífico presume de conectividad Wifi para integrarse dentro del ecosistema SmartThings de Samsung. Este nuevo producto de Samsung es el primero con congelador extra ancho que es capaz de obtener la calificación A energética en base a los baremos de la Unión Europea, por lo que es un frigorífico que nos garantiza el consumo más ajustado y el mejor rendimiento.

Además, es un frigorífico menos ruidoso, hasta cinco veces menos. Y por supuesto, gracias a esa conectividad inalámbrica podemos controlar en todo momento su funcionamiento desde otros dispositivos Samsung, por supuesto desde el smartphone, Smart TV, tabletas etc. Es compatible con el modo de ahorro de energía SmartThings Energy, que nos permite comprobar prácticamente en tiempo real el consumo de los dispositivos, por supuesto de este frigorífico, y así tener un mejor control sobre el consumo de estos dispositivos, algo que desde luego no es habitual en la mayoría de electrodomésticos. Este nuevo frigorífico se lanzará en tres variantes, de 538L, 508L y 458L, y llegaráa partir del próximo mes de abril a Europa.

Nueva lavadora con IA

Samsung también ha presentado una nueva lavadora inteligente, que presume de contar con funciones avanzadas de inteligencia artificial, algo que poco a poco se está metiendo en nuestros hogares. Así cuenta con la tecnología AI Ecobubble, que permite adaptar los ciclos de lavado a la colada, y en base a detalles como el tejido de esa colada, adaptará la cantidad de burbujas para que se desprenda la suciedad y las manchas lo antes posible.

Esta nueva lavadora cuenta con IA | Samsung

En el caso de AI Wash la inteligencia artificial adapta el lavado para que se realice con el máximo cuidado, utilizando menos agua y detergente, pero obteniendo los mejores resultados con un lavado a fondo. Todo ello en base a la información que recopila la lavadora sobre la colada y el nivel de suciedad con el que cuenta, y adapta cada fase del lavado al estado real de la ropa en el momento de entrar en la cuba.

Una lavadora repleta de tecnología, como Super Speed, que puede completar el lavado en solo 39 minutos, mientras que puede reducir el vertido de microplásticos por el desagüe y también escanear los detergentes para adaptar la cantidad dispensada a sus características. Estas nuevas lavadoras, los modelos WW8/7/6 y 5000D ya están a la venta en Europa.