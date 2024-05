El Samsung Galaxy Watch X se presentaría antes de lo esperado

Hace unos días os mostrábamos una interesante filtración que nos enseñaba el diseño de uno de los secretos mejor guardados de los coreanos, una nueva gama de smartwatch de gama alta, más allá incluso, listo para competir con el Apple Watch Ultra, el reloj de los californianos que cuesta unos mil euros. El nuevo terminal ya nos mostró su novedoso aspecto, con una caja totalmente diferente de lo que hemos visto en la marca. Y ahora se ha filtrado cuándo se presentaría. Y en este aspecto también hay sorpresas, porque parece que va a llegar antes de lo esperado, y en cuestión de semanas, toda una sorpresa desde luego.

¿Cuándo se presentaría?

El nuevo reloj de Samsung se estrenaría el próximo 24 de junio, según el medio Techmaniacs.gr, que ha confirmado que esta sería la verdadera fecha de lanzamiento, y que por tanto no llegaría el próximo 10 de julio junto con el resto de productos que se lanzarán en el nuevo Unpacked donde conoceremos a los móviles plegables de nueva generación de Samsung, como son los Z Fold 6 y Z Flip 6. Desde luego es un anuncio de calado que cambiaría por completo los hábitos de los últimos años en este segmento por parte de Samsung.

¿Cuál sería la ficha técnica del Samsung Galaxy Watch X?

Pues se están hablando de muchas más funciones, más allá del propio diseño del reloj, que es completamente diferente. Y es que la caja de este smartwatch será cuadrada, a la vez que conserva una esfera redonda, algo desde luego llamativo cuando menos, y le da un aspecto más imponente y premium, al estilo de su competidor, el Apple Watch Ultra. Este reloj tendría también especiales aptitudes para el buceo, ya que sería resistente hasta 100 metros de profundidad, por lo que en este aspecto igualaría al modelo de Apple.

Otro de los aspectos destacados sería la autonomía de este reloj, siendo superior a la del resto de relojes de la gama de Samsung, algo que desde luego se puede entender con el grosor que tiene este modelo, y tamaño, que parece mayor, lo que deja espacio para una batería más grande. De hecho, las certificaciones han comprobado que tendrá una batería de 578mAh, frente a la capacidad de 425mAh del Galaxy Watch 6 Classic. En el rendimiento, presumiría del chip más avanzado de Samsung, el Exynos W1000, primer procesador con arquitectura de 3nm en el portfolio de la marca.

Por supuesto llegará con Wear OS como sistema operativo, no sabemos si lo hará directamente con la nueva versión 5, o se actualizará más adelante. No obstante, hay que tomarse esta fecha de presentación con mucha cautela, porque recordemos que en julio también se presentará el Galaxy Ring, el primer anillo inteligente del fabricante. Podría tener sentido para que el anillo no eclipse al nuevo Galaxy Watch X, pero en cualquier caso parece demasiado pronto para lo que cabría esperar. De todas formas, esperamos que sí, su adelanto y que a finales del mes que viene tengamos a todo un competidor del Apple Watch Ultra en el mercado.