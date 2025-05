La Samsung Galaxy Tab S10 Lite se deja ver desvelando interesantes detalles

Cuando hablamos de tabletas, Samsung es una de las firmas que nos ofrece una gama más amplia, en diferentes horquillas de precio. Actualmente, están trabajando en una nueva tableta de alta gama, pero a la vez con un precio asequible. Eso es lo que extraemos del dispositivo que ahora se ha filtrado, y que nos está detallando su paso por un importante test de rendimiento, donde ha desvelado algunas características que son clave para comprender su posición en la gama de los coreanos.

Pasa por Geekbench

El paso por este tipo de test de rendimiento suele desvelarnos detalles relevantes, como por ejemplo el procesador, y eso es lo que ha pasado precisamente en esta ocasión con el paso de una tableta con el código de modelo SM-X406B. Y son dos detalles los que, sin nombrar directamente la tableta, hacen pensar directamente en ella.

Uno es el procesador con el que ha pasado, un Exynos 1380, que tradicionalmente ha sido diseñado para dispositivos de gama media alta, pero no para un tope de gama como se espera de una Galaxy Tab S10. Y, además, dentro de ese código de modelo, podemos encontrar una letra X, que básicamente es la que se utiliza para describir a los modelos pertenecientes a la gama Galaxy Tab S.

Curiosamente, se trata del mismo procesador que tiene la Samsung Galaxy Tab S9 FE, la predecesora de este modelo. Ya que, aunque parece que Samsung sustituirá el apellido FE por el Lite, al igual que hará con los Buds FE, que pasarán a ser Core, en este caso pueden coexistir, de hecho, la FE se lanzó el pasado mes de abril. Junto al detalle del procesador, el paso por el test de rendimiento indica que esta nueva tableta cuenta con 6 GB de memoria RAM, así como Android 15 como sistema operativo.

De momento no hay más información que nos diga qué podemos esperar de esta nueva tableta cuando llegue al mercado. Pero si nos fijamos en el modelo FE, podemos esperar una pantalla de unas 10 pulgadas, con tecnología LCD y 90 Hz. Será una tableta con cámaras sencillas, como mucho de 13 megapíxeles detrás y delante. Mientras que su batería podría crecer algo más, y acercarse a los 10000 mAh, teniendo en cuenta que el modelo FE tiene una de 8000 mAh.

Teniendo en cuenta que tenemos un modelo S10 FE en el mercado, es de esperar que esta nueva variante Lite, pueda heredar las características de la S9 FE, al menos parece que el procesador será el mismo. Y por tanto no sería descabellado pensar que pueda ser una tableta muy similar, si no idéntica, y solo cambiar en ella el sistema operativo de partida, que podría ser One UI 7 basado en Android 15, como vemos en el test de rendimiento. Una tableta que, vistos los precedentes, podría convertirse en una realidad en las próximas semanas, antes de comenzar el verano. Ya que tendrá que ceder todo el protagonismo a los dispositivos que llegarán en julio en el nuevo Unpacked.