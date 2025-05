La beta de One UI 8 ya es una realidad, ¿llega a tu móvil Samsung?

Prácticamente está llegando One UI 7 ahora mismo a los primeros smartphones, y ya conocemos noticias sobre One UI 8, y no hablamos de filtraciones, sino de informaciones oficiales desveladas por Samsung que nos indican cuándo vamos a poder disfrutar de la beta de la nueva versión de su capa para Android. Y es algo inminente, ya que contrariamente a lo que cabría esperar, esta nueva versión llegará mucho antes de lo esperado.

¿Cuándo llega One UI 8 a los primeros teléfonos?

Pues desde hoy mismo echa a andar esta beta de One UI 8, por lo que aquellos usuarios que cumplan los requisitos, ya podrán tener contacto directo con la nueva versión de la capa de Samsung. Eso sí, en España lamentablemente no la vamos a poder probar, ya que este primer acercamiento a la nueva versión llega a cuatro países.

Nuevas funciones de One UI 8 | Samsung

Los primeros en probarlo desde hoy serán los usuarios de los Samsung Galaxy S25 tanto en Estados Unidos como Alemania, Corea y Reino Unido. Por tanto, todavía tocará esperar a que la beta se abra a otros países si cuentas ya con un Galaxy S25, o bien tendremos que esperar a que está disponible para otros modelos. Probablemente, los nuevos plegables de la marca ya sean capaces de cargar esta beta en cuanto lleguen al mercado el próximo mes de julio.

¿Qué novedades nos brinda?

Los que tengan la fortuna de poder instalar esta nueva versión de la capa de personalización, podrán acceder a multitud de nuevas funcionalidades y novedades. Como por ejemplo Now Bar y Now Brief, alimentadas por Galaxy AI, y que mostrarán información relevante de nuestro día a día de forma proactiva. Una de las mayores novedades que llega con la nueva capa es Auracast, un estándar que va a revolucionar la manera en que compartimos sonido con otros dispositivos.

Podremos compartir audio con varios dispositivos Bluetooth a la vez, como auriculares o altavoces. También podremos contar con la app de recordatorios, que nos permitirá disfrutar de un día a día más cómodo y donde los olvidos no tienen cabida. Podremos compartir listas de recordatorios con las tareas pendientes tanto con amigos como familia para que todos estén al tanto.

Con el Quick Share renovado vamos a poder compartir recuerdos, algo que se hará fácilmente desde el mismo panel de ajustes rápidos de One UI 8. En general, se esperan también cambios en la interfaz, como hemos visto con Android 16 en su última beta. Obviamente, no serán exactamente los mismos cambios y novedades, sino que serán tamizados por Samsung, pero es evidente que se terminarán notando también en los teléfonos de los coreanos.

Es de esperar que la beta se prolongue varios meses, y que a ella se vayan sumando nuevos dispositivos y regiones donde poder utilizar. Se espera que la nueva capa se libere establemente a lo largo del próximo verano, solo unos meses después de haberlo hecho su predecesora One UI 7. Esta última, la realidad es que llego con un retraso considerable, lo que ahora permite que casi se solapen ambas.