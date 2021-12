La Samsung Galaxy Tab S8 muestra su sorprendente pantalla en imágenes “oficiales”

El mercado de tabletas sigue en claro ascenso en todo el planeta, y no hay más que ver todos los modelos que ya tenemos a nuestro alcance, y que normalmente no habríamos disfrutado en otro momento en el que las ventas de estos dispositivos no eran tan generosas. Los que nunca han faltado a la cita todos los años han sido las tabletas de alta gama de Samsung, que un año más están cerca de llegar al mercado, se trata de las Samsung Galaxy Tab S8, que este año llegarán con algunas sorpresas interesantes, sobre todo en el diseño del modelo más avanzado de los tres, con un inesperado notch en su pantalla.

Aparecen en renders oficiales

Como sabéis, estos render son imágenes realizadas por los fabricantes para recrear el aspecto de los dispositivos. En este caso se han filtrado las de las Samsung Galaxy Tab S8, Tab S8 Plus y Tab S8 Ultra. Una filtración que además viene de uno de los “leakster” más reputados del mercado, y que nos ofrece por tanto una fiabilidad alta. Lamentablemente estas imágenes solo muestran la parte delantera de estas tabletas, y no la parte trasera, lo que nos daría más detalles de hasta qué punto cambiará el diseño de estas tabletas. Pero al menos este año tenemos la fortuna de asistir a unas tabletas que en el caso del modelo Ultra cuentan con grandes novedades en la pantalla.

Y es que la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra se muestra con dos aspectos clave que la diferencian respecto del resto de la tableta. Por un lado, con unos bordes muy delgados, tienen prácticamente la mitad de grosor que el resto de la gama, así como ese notch que ya se había dejado ver anteriormente en otras imágenes. Este hayque reconocer que tiene un tamaño muy reducido, nada que ver con lo que hemos visto ya en dispositivos como los iPhone, donde ocupan mucho más espacio. De hecho, a pesar de la gran pantalla con la que cuentan este notch tiene un tamaño mínimo.

En las imágenes de los otros dos modelos hay muchos menos detalles reseñables, ya que además de tener el mismo fondo de pantalla, tanto la Samsung Galaxy Tab S8 como la S8 Plus nos muestran un diseño idéntico, que solo se diferencia por la ubicación de los botones físicos laterales. Volviendo al modelo Ultra, su notch albergará dos cámaras selfies, que seguramente también hagan las veces de sistema de identificación biométrica, quizás parecido al Face ID, pero no es algo seguro, lo que es evidente es que esta vez serán dos las cámaras delanteras y de ahí que estas necesiten más espacio. Estos modelos llegarán en varios tamaños.

La Galaxy Tab S8 contará con una pantalla de 11 pulgadas, la Galaxy Tab S8 Plus con una de 12,4 pulgadas y la Tab S8 Ultra con una enorme pantalla de 14,6 pulgadas. Todas ellas con tasa de refresco de 120Hz. Además, ofrecerán el procesador más potente de 2022, el Snapdragon 8 gen 1, así como una batería con carga rápida de 45W, más rápida incluso que en los móviles de alta gama de la marca.