Reparar un Apple Watch Ultra será carísimo, tanto como un comprarte el nuevo Series 8

Ya sabemos que al hablar de productos de Apple estamos haciéndolo de una liga completamente diferente. Y es que independientemente del rendimiento y características, que no siempre son las mejores y más modernas, la realidad es que estos despiertan un interés inusitado para el alto precio que tienen. Unos dispositivos realmente exclusivos que no solo nos cuestan más que los de su competencia, sino que son extremadamente más caros de mantener, tal y como demuestran los precios de reparación de los nuevos Apple Watch Ultra, el reloj más caro y exclusivo de la historia de la marca.

Más caro que comprarte un reloj nuevo

Como es lógico, o no, cuanto más caro es un producto, más caro debe ser su mantenimiento, así lo entendemos todos al comprar otros bienes de consumo. Y en este caso no hay excepción que valga, porque ahora conocemos el precio de algunas de las reparaciones que podremos hacer al Apple Watch Ultra, y hay que decir que son las más caras que podremos encontrar en un reloj inteligente de estas características. Si bien un reemplazo de batería tiene un precio que podemos considerar razonable, aunque no barato, de 99 dólares, en el caso de tener problemas con la caja de titanio o los botones de este reloj, el coste se dispara y mucho.

Apple Watch Ultra | Apple

Estamos hablando de nada menos que 499 dólares, que equivalen prácticamente a los mismos euros. Esto quiere decir que reparar el Apple Watch Ultra será más caro que comprarse nuevo uno de los Apple Watch Series 8 que conocimos hace unos días. Aunque estos precios tan elevados podrían tener una fácil explicación, más allá del valor que tenga este reloj nuevo, superior al de sus compañeros de gama. Y es que estos precios tan altos son la mejor manera de empujar a los clientes de Apple a contratar un seguro contra accidentes para su Apple Watch Ultra.

De hecho, contratarlo cuesta 99 dólares al año o 4,99 dólares al mes, y cubre al Ultra contra todo accidente que pueda sufrir, también contra esas reparaciones tan costosas. Visto así parece hasta barato el precio del seguro, porque es cinco veces menor que si tuviéramos que pagar por esa reparación de la caja del reloj. Desde luego parece todo más propio de una estrategia comercial que de algo con sentido, porque desde luego creemos que pocos usuarios de estos relojes desembolsarán tal coste por una reparación, cuando casi podrían comprar un nuevo Apple Watch Ultra por ese mismo precio, o cualquier otro smartwatch de gama alta totalmente nuevo. Algo parecido ocurre con los iPhone, donde sale claramente más a cuenta contratar un seguro que pagar los leoninos precios que han impuesto para poder reparar su pantalla, por ejemplo, o la cámara, que son sin duda los componentes más caros.

