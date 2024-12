Redmi Smart TV A75 2025: una Smart TV de 75 pulgadas que cuesta menos de 400 euros

Xiaomi se ha hecho un hueco en el mercado de los televisores a golpe de presentar soluciones con una relación calidad - precio muy difícil de batir. Y su nueva Smart TV Redmi Smart TV A75 2025 Edition es el mejor ejemplo: un modelo de 75 pulgadas que llega al mercado a un precio rompedor.

Antes de continuar, decir que de momento esta Redmi Smart TV A75 2025 Edition es un modelo para el mercado chino. Pero su precio es de escándalo: cuesta unos 392 euros al cambio para un televisor de 75 pulgadas y resolución 4K.

Evidentemente, no hablamos de un modelo de gama alta, pero si me dicen que puedo tener un televisor 4K de 75 pulgadas por menos de 400 euros no me lo habría creído. Xiaomi lo ha hecho realidad.

Así es la Redmi Smart TV A75 2025 Edition

Además, el fabricante ha cuidado hasta el último detalle. Para empezar, la Redmi Smart TV A75 2025 Edition cuenta con un diseño unibody metálico para ofrecer un acabado premium. A esto hay que sumarle un ratio de pantalla del 98%, para que el mastodóntico panel de 75 pulgadas sea el gran protagonista de tu salón.

Hablando de calidad de imagen, esta Redmi Smart TV A75 2025 Edition presume de una pantalla formada por un panel LCD de 75 pulgadas y resolución 4K, además de tasa de actualización de 144 Hz mediante actualización, lo qu ela hace perfecta para conectar tu consola de nueva generación o PC gaming.

Así es la Redmi Smart TV A75 2025 Edition | Redmi

Decir que la pantalla es compatible con 1.07 mil millones de colores, pero no cuenta con soporte HDR (en algo tenían que recortar). A esto hay que sumarle dos altavoces de 10W con soporte DTS.

Pasando a la potencia bruta, esta Redmi Smart TV A75 2025 Edition cuenta con un procesador de cuatro núcleos acompañado de 2GB de RAM y 32GB de almacenamiento interno. Tampoco falta WiFi y Bluetooth 5.0, además de diferentes conectores, como 2 puertos USB 2 puertos HDMI (uno con soporte ARC), puerto coaxial.

Además, y como no podía ser de otra manera, el nuevo Redmi Smart TV A75 2025 Edition llega con HyperOS, el sistema operativo de Xiaomi basado en Android y que permite controlar otros dispositivos compatibles, como cámaras de vigilancia.

Precio y disponibilidad

Por desgracia, este televisor Redmi Smart TV A75 2025 Edition de momento ha llegado a China, y habrá que ver si sale de sus fronteras. En cuanto al precio, tiene un coste de lanzamiento de 2.999 yuanes, unos 392 euros al cambio.