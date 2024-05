Redmi lanza unos nuevos auriculares inalámbricos por apenas 10 euros

La verdad que es increíble el punto hasta el que se pueden ofrecer más funciones por poco dinero. Y es que los nuevos auriculares de Redmi son de esos casos en los que solo se puede decir que más no se puede pedir por lo que valen. Estos nuevos Redmi Buds 6 Active se estrenan en China por un precio que supera por poco los 12 euros, y como vais a ver, se trata de unos auriculares inalámbricos, que, además, por qué no decirle, son atractivos y tienen un diseño bastante interesante.

¿Qué ofrecen estos nuevos Redmi Buds 6 Active?

No podemos pedirle peras al olmo que se dice, pero sin duda alguna con estos auriculares vamos a disfrutar de todo lo necesario para escuchar cualquier contenido con cierta calidad. Tienen un diseño que prescinde de las almohadillas, y que para un servidor suele ser un diseño más cómodo, pero para gustos colores obviamente. Cuentan con unos drivers de 12,4mm, por lo que el sonido tiene la envergadura necesaria para un sonido de calidad.

Redmi Buds 6 Active | Xiaomi

El sonido ofrece por tanto un perfil bastante nítido y no le falta cierta contundencia a los graves, que son bastante potentes. No les falta de nada, ya que tienen Bluetooth 5.4 de última generación, que es la conectividad más actual en este estándar. La autonomía de estos auriculares es notable, de 30 horas si sumamos las horas que nos proporciona el estuche de transporte, que llega a juego con el color de los auriculares. Además, ofrecen carga rápida, ya que con solo 10 minutos de carga podemos disfrutar de ellos hasta una hora seguida, por lo que obviamente vamos a tenerlos siempre a punto cuando nos haga falta. Cuando decimos que vienen muy completos, es que también ofrecen compatibilidad con Fast Pair, que es un estándar de conectividad que permite sincronizarlos en escasos segundos con nuestro smartphone.

También tienen controles táctiles en los vástagos del auricular, con los que podemos avanzar canción, repetirla, subir o bajar volumen, así como pausar o responder llamadas, por lo que más completo en este sentido es imposible. Lo podremos usar con el asistente de Google, por lo que podremos emitir órdenes desde ellos o preguntar cualquier cosa. Como es lógico, son compatibles con las capas de personalización de Xiaomi, como es HyperOS o MIUI. El precio de estos auriculares es ridículo, de solo 12,60 euros, desde luego no se puede literalmente pedir más funcionalidades por menos dinero.

Ahora bien, de momento no lo esperamos en España, en cualquier caso, de llegar aquí, seguramente sería con un precio más elevado, mínimo del doble con el que llega al país asiático. No obstante, incluso así, sería una gran compra, vistas las funcionalidades. Obviamente por este precio no podemos esperar las dos grandes funciones que ofrecen modelos más avanzados, como es la cancelación activa de ruido o el sonido de Alta Resolución, pero no hacen falta desde luego cuando el precio es tan accesible.