Redmi estrena nuevos auriculares, accesibles y con carga ultra rápida

Los auriculares Bluetooth son desde luego el accesorio favorito de los usuarios de smartphones, no en vano es la mejor forma de poder escuchar contenidos en cualquier lugar sin tener que cargar con pesados objetos. Y hoy hemos conocido uno de esos modelos que presume de excelentes características y además se estrena con un precio realmente ajustado. Se trata de unos nuevos auriculares de Redmi, que sin duda van a dar mucho de qué hablar por su gran carga rápida y sus prestaciones.

Así son los nuevos Redmi Buds 4 Active

Y es que tener auriculares Bluetooth con un precio asequible y grandes prestaciones es algo al alcance de todos nosotros con dispositivos como estos. Estos nuevos que ahora ha lanzado Redmi nos ofrecen unos controladores de 12mm, que han sido diseñados para proporcionar un sonido de calidad, claro, y sin renunciar a contundencia en sus bajos y graves. Así que no por ser más accesibles van a renunciar a un sonido de calidad. Presumen de una conectividad de diez, y sobre todo de última generación.

Redmi Buds 4 Active | Xiaomi

Ya que por un lado cuentan con el último estándar Bluetooth 5.3, sino que además son compatibles con Fast Pair, por lo que se pueden enlazar al instante con nuestro móvil en cuanto abrimos la tapa de su estuche de protección y transporte. El nuevo Bluetooth nos brinda además una señal más estable, que consume menos energía y es más resistente a las interferencias, por lo que es algo que vamos a notar y mucho en la autonomía.

Volviendo al sonido, estos auriculares ofrecen cancelación de ruido cuando hacemos llamadas, no se trata de una cancelación activa, pero sí que pueden mejorar nuestra experiencia de sonido cuando estamos realizando una llamada de voz. Vienen con controles táctiles, que nos permiten reproducir y pausar los contenidos, así como responder llamadas. También podemos saltar de una canción a otra, e incluso activar el modo de baja latencia. Son resistentes al agua con la certificación IPX4, más bien a sus salpicaduras.

Unos auriculares que destacan también por su gran batería. Esta nos ofrece hasta 28 horas de autonomía, si sumamos también la capacidad de su estuche. Sin él los auriculares pueden permanecer encendidos hasta 5 horas seguidas. Además, presume de carga rápida, ya que es capaz de obtener hasta 110 minutos de reproducción con solo 10 minutos de carga, algo que sin duda nos sacará de más de un apuro. Se recarga a través de un conector USB tipo C. De momento los hemos conocido a través de la web global y lamentablemente no se ha desvelado su precio. Pero es de esperar que en base al coste que han tenido sus predecesores no sean muy caros, y ser puedan mover entre los 25 y los 35 euros más o menos.

Si han aparecido ya en esta web, no seria extraño que se pusieran a la venta en España en cuestión de días o semanas. Pueden ser una excelente opción de cara a las vacaciones, ya que nos permitirán disfrutar de nuestra música o contenidos favoritos durante todo el día sin necesidad de tener un enchufe cerca. Y además con un peso mínimo, de solo 42 gramos incluyendo el de su propio estuche.