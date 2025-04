Los precios de las tarjetas gráficas vuelven a dispararse. ¿Qué está pasando?

El mercado de la tarjetas gráficas es de lo más volátil, especialmente en los últimos años. El boom del minado de criptomonedas provocó un aumento de la demanda que se tradujo en una subida de precios increíble. Muchos nos tememos que podríamos estar viviendo una situación semejante.

O esto es lo que se desprende de un interesante artículo publicado por un compañero del medio The Verge, y donde comenta cómo ha habido un incremento del precio de las tarjetas gráficas en Estados Unidos.

Y, dando un repaso rápido a varios modelos, queda claro que en España estamos viviendo una situación semejante. ¿La razón? La demanda ha crecido otra vez y vamos a vivir una escasez de tarjetas gráficas.

Cuidado si pensabas comprar una nueva tarjeta gráfica: te puede salir cara

Si sigues el sector de los precios, sabrás quelos componentes de un ordenador, especialmente la RAM, unidades de almacenamieto o tarjetas gráficas, puede variar. Y mucho nos tememos que entramos de lleno en una nueva subida de precios a la hora de renovar tu vieja gráfica.

Tarjeta gráfica | Unplash

Y no estamos hablando de un problema relacionado con los aranceles que ha impuesto Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos. En este caso, la razón es la rotura de stock de muchos de los modelos de tarjetas gráficas más vendidos: sencillamente hay pocas unidades disponibles.

En el artículo de The Verge, comparan los precios de varios modelos en el mercado americano, además de ver cómo comercios minoristas están creando listas de espera, y lanzando pocas unidades a precios inflados por la falta de stock.

Y si miramos los precios en España la situación es muy semejante. Por ejemplo, la tarjeta gráfica ASRock Steel Legend AMD Radeon RX 7900 GRE 16GB OC se lanzó inicialmente en el mercado chino en julio de 2023 con un precio oficial de 550 dólares.

Poco después llegó a Europa, y aunque no anunciaron el precio oficial, no podría ser superior a los 699 euros. Actualmente no la vas a encontrar en España por menos de 820 euros.

Además, podemos ver otros ejemplos, como la gráfica AMD Radeon RX 7900 XTX OC Edition 24GB GDDR6, que tuvo un precio de lanzamiento de 1199 euros, y actualmente no la encuentras por debajo de lo 1.270 euros.

Así que, si pensabas en renovar tu vieja gráfica, igual es mejor esperar unos meses a que el mercado se estabilice, y ahorrar unos euros en el camino.