Ya puedes leer tus mensajes de iMessage en el PC gracias a Windows

Leer los mensajes de nuestro smartphone siempre ha sido algo atractivo para los usuarios móviles. Y es que muchos de nosotros tenemos el móvil al lado del PC cuando estamos trabajando, pero es algo que puede reducir nuestra concentración, ya que cada vez que escuchamos una notificación de mensaje nuevo tendemos a coger el terminal para revisar lo que nos han enviado. Y ahí es donde perdemos tiempo y nos dispersamos de nuestra tarea. Por eso son tan importantes herramientas como las versiones de escritorio de apps como WhatsApp o Telegram. No pasa lo mismo con iMessage, que mientras está perfectamente integrado con MacOS, no lo está tanto con otros sistemas como Windows. Algo que está cambiando por completo gracias a Microsoft.

iMessage en Windows

Ahora hemos conocido que una de las apps más útiles de Windows está ganando compatibilidad. Se trata de Phone Link, conocida en español como Enlace Móvil, que ya es compatible con los iPhone, y por tanto con iOS. De esta manera ya puedes enlazar tu teléfono de Apple con el PC mediante esta aplicación, y como en el caso de los móviles Android, esto te da acceso a mucha de la información que aparecen en la pantalla de tu móvil, pero con la ventaja de que todo se muestra en el monitor de tu PC. Tanto es así que ahora vamos a poder acceder a los mensajes de iMessage directamente desde la pantalla del PC con Windows, por lo que no vamos a tener que tocar el iPhone para poder visualizarlos.

Para poder usar esta nueva función necesitarás que tu PC cuente con Windows 11 como sistema operativo, de lo contrario no será posible la sincronización entre ambos dispositivos. Mediante esta nueva versión, los usuarios de iOS van a poder enviar mensajes desde su PC y recibirlos también en este mediante iMessage, sin tener que coger el teléfono.

Algo que se consigue mediante la conectividad Bluetooth, por lo que este es otro requisito para tu PC, que cuente con Bluetooth, algo habitual en los portátiles, pero no tanto en muchos ordenadores de sobremesa. Para poder instalar esta funcionalidad, necesitas a su vez instalar la aplicación Enlace Móvil, que se encuentra disponible en la tienda de Microsoft, dentro de Windows.

Una app muy versátil

Lo que nos ofrece ahora esta app ya lo habíamos visto con los móviles Android, y es que una vez instalada no solo podemos ver esos mensajes de iMessage, sino que también podemos realizar llamadas o bien recibirlas. También podemos ver las notificaciones que llegan al iPhone en tiempo real, o incluso se muestra el fondo de pantalla que tenemos en el iPhone. Eso sí, iMessage todavía está muy limitado, y no se pueden mostrar los chats grupales, en los que no se puede escribir, además de que el historial de chats tampoco se muestra completo. Pero como pasó en su momento en la versión Android, es solo el punto de partida, y seguro que con el paso de los meses las funciones van a ser cada vez más numerosas para los usuarios de Apple.