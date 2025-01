¿Problemas con tu Google TV? Resuelve fácilmente los más comunes

Uno de los sistemas más populares entre los usuarios de televisores inteligentes es Google TV. Son muchos los fabricantes que apuestan por la implantación en sus dispositivos, ya sea en su estado puro o aplicándolos máscaras de personalización. Aunque se trata de un sistema que de forma habitual funciona de forma fluida, también puede presentar algún que otro problema, estos son los que con más frecuencia se producen.

Así puedes hacer frente a los problemas más comunes en Google TV

Una de las opciones a la hora de actualizar nuestros viejos televisores, convirtiéndolos en inteligentes y dándoles una nueva vida es con el uso de un Chromecast de Google. Un dispositivo versátil a través del cual podemos ver contenidos, ejecutar aplicaciones e incluso controlar nuestro hogar inteligente. Por norma general es fácil de instalar, así como añadir aplicaciones o ejecutarlas, aunque cabe la posibilidad de que nos encontremos con algún fallo o mensaje de error. A continuación, te contamos algunos de los más frecuentes y cómo solucionarlos.

Una Smart TV con Google TV | Google

Ir y ejecutar distintas aplicaciones, es usual a la hora de interactuar con este dispositivo. Uno de los problemas más frecuentes es la imposibilidad de abrir las aplicaciones. De manera que cada vez que intentamos abrirlas se cierran de forma automática. Para evitarlo, lo más conveniente entrar en los ajustes y seguir los siguientes pasos:

Accede al menú aplicaciones de los ajustes .

. Se mostrará una parte de las aplicaciones, para el ver el resto y encontrar la que nos da problemas, pulsa “ ver todas las aplicaciones”

Una vez encontrada, selecciónala y presiona “borrar datos”

Si no funciona, no nos quedará otra que borrarla y volver a instalarla.

Aunque a veces el problema es algo distinto y aunque nos permite abrirla la carga de contenido es muy lenta, esto puede deberse, o bien, porque la memoria está repleta, lo que hace que consuma muchos recursos. O por problemas en la conexión a Internet. Si hemos conectado nuestro dispositivo por Wifi, la alternativa es conectarlo de forma física al router por cable de red. Y realizar un test de velocidad para comprobar que ha mejorado la conexión.

Si tenemos problemas con el sonido, el origen del mismo pueden ser varias causas, por lo que tendremos que hacer varias comprobaciones. Si hemos conectado el Chromecast por bluetooth es recomendable desvincular y volver a desvincular el dispositivo, aunque previamente es importante comprobar que los hemos encendido y que no tenemos disponible ninguna actualización.

Aunque quizás uno de los fallos más molestos y fáciles de arreglar es la limitación a la hora de bajar e instalar aplicaciones. Esto puede deberse a que la memoria interna de nuestro dispositivo esté llena, para lo cual será necesario llevar a cabo labores de limpieza, eliminando la app que no usemos e incluso las caches de las mismas. Si no es posible podemos incluso si fuera necesario ampliar la memoria de los mismos, conectando a la conexión USB que disponen algunos de los modelos un pendrive o disco duro, formateados con Windows GUI versión of fat32format.