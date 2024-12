El truco para vincular un mando a tu Chromecast cuando este no tiene Internet

Aunque no suele ser habitual, existe la posibilidad de que el mando a distancia de tu Chromecast pierda la conexión y no puedas conectarlo por Wifi. Un momento en el que entramos en una espiral de la que, aunque no nos lo parezca, tiene solución y fácil de la que salir. A continuación, te contamos cómo resolver este entuerto.

Vincula de nuevo el mando de tu Chromecast sin necesidad de tener conexión a Internet

Puede parecer algo inverosímil, pero este tipo de situaciones puede darse. Los astros se alinean y al mismo tiempo que no estamos conectados a Internet, perdemos la conexión con el mando a distancia. Lo que dificulta poder configurarlo de nuevo. Al no tener acceso a la red Wifi, tampoco podemos usar el móvil como mando a distancia para solucionar este dilema. Un bucle del que solo podemos salir usando este truco.

Cómo activar el modo ambiente en tu Chromecast si vas a viajar con él | Google

Conectar el mando a distancia al Chromecast, en circunstancias normales, es una tarea sencilla, Lo primero es comprobar que está activo el Bluetooth y seguir las instrucciones del asistente. Una vez conectado, cuando perdemos la conexión del mismo, debemos hacer lo siguiente.

Comienza retirando las pilas al mando a distancia.

Pulsa el botón de la Home (casita) y mantenlo pulsado mientras las colocas de nuevo.

Debemos esperar que el Led en el mando comience a parpadear para continuar.

Ahora tenemos que usar el único botón físico del que dispone nuestro Chromecast para movernos por las opciones.

Pulsando una vez sobre este, al hacerlo en la pantalla del televisor aparecerá un menú, en el que podemos ver el listado de dispositivos Bluetooth disponibles en ese momento.

Pulsando el botón varias veces nos movemos por el listado, hasta seleccionar en este caso el mando a distancia.

De nuevo pulsa el botón, pero esta vez una pulsación larga para seleccionarlo.

Finalizado este proceso, el mando volverá a vincularse con el Chromecast y podemos usarlos para movernos por los diferentes menús. Lo que nos da la opción de seguir configurando el dispositivo o realizando cualquier acción que sea necesaria en cada momento.

Debemos recordar, que además del mando a distancia, también podemos usar nuestro teléfono móvil, para controlar el dispositivo. Aunque para esto es imprescindible que ambos dispositivos se encuentren conectados a la misma red Wifi. Por lo que, aunque estén vinculados, no podremos controlarlo a distancia como sucede con otros dispositivos.

Una fácil solución para un problema que en un principio nos parecía difícil de resolver. Un truco que funciona con el Chromecast con Google TV. Un modelo que ya no está disponible, ya que ha sido sustituido por el Google TV Streamer 4K, una nueva versión más avanzada que abandona su clásico diseño dongle, para ser ahora sobremesa. Mejorando considerablemente la fluidez y los tiempos de carga de su predecesor. Al que le acompaña un control remoto con micrófono y un botón personalizable, el cual también vinculamos a través de Bluetooth.