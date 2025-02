Ponerse el Apple Watch en el tobillo, una nueva tendencia al alza

No es para nada algo nuevo, y es que desde siempre han existido dispositivos diseñados para ser llevados tanto en la muñeca como en el tobillo. Y no, no nos referimos a esas pulseras de que llevan quienes tienen cuentas pendientes con la justicia. Sino de wearables que sobre todo han sido diseñados para ser utilizados como podómetros y con funciones similares. El Apple Watch obviamente es un reloj de muñeca, pero muchos usuarios están contemplando cada vez más la posibilidad de usarlos como dispositivo tobillero.

¿Por qué colocarlo en el tobillo?

Y es que esta información ha cobrado relevancia tras la publicación de un informe por parte de The New York Times, que explica la popularidad de este método para llevar el Apple Watch con nosotros, y que perfectamente se podría extender a otros muchos relojes inteligentes en el mercado. Y es que, según ese informe, hay varias razones por las que cada vez más personas usan el reloj de esta forma.

Por ejemplo, el tamaño de la muñeca tiene que ver, y quienes las tienen pequeñas han advertido que la frecuencia cardiaca no es tan precisa cuando el reloj queda holgado, algo que no pasa con un ajuste más preciso en el tobillo. También quienes tienen tatuajes en esta zona, la muñeca, aseguran que la tinta de los tatuajes también degrada la detección de nuestra frecuencia cardiaca. Aunque en este caso no es algo propio de la muñeca, y que el tatuaje puede estar en cualquier lugar, también en el tobillo y viceversa.

No obstante, esto es algo que ha reconocido Apple en el pasado con informes oficiales donde apunta a que la tinta reduce la precisión. Otra razón para llevar el Apple Watch en el tobillo es la creencia extendida de que en este lugar será capaz de contar los pasos de una manera mucho más precisa. También, cuando el usuario tiene ciertas alergias cutáneas, es preferible llevarlo en el tobillo, aunque una vez más entendemos que estas alergias y roces con la piel deberían ocurrir igualmente en el tobillo. Y también, desde el sector médico, muchos lo llevan en el tobillo porque no pueden llevar objetos en las muñecas.

Como veis, se tratan de razones de peso en algunos casos, y un tanto más dudosas en otros, ya que como decimos, en lo relativo a la piel y los tatuajes, dependerá más de las particularidades de cada persona, que de si el wearable se encuentra ubicado en la mano o en el pie. Obviamente, el informe de The New York Times visibiliza una manera alternativa de usar el Apple Watch y otros wearables.

Apple en cualquier caso no se ha pronunciado al respecto, ni para bien ni para mal, y normalmente todas las recomendaciones que suele hacer sobre el uso están basadas en este desde la muñeca. Pero sí hemos visto algunos wearables en el mercado recientemente que de manera abierta promulgan un uso dual, también en el tobillo y no solo en la muñeca. Por lo que sin duda es una interesante fuente de debate.