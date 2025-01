Un plus de protección para tu Apple Watch con estas carcasas

Proteger la pantalla de nuestros dispositivos es vital si queremos mantener no solo el buen aspecto de los mismos, sino que también queremos hacerlo con su funcionalidad. Esto no solo se limita a la pantalla de nuestro teléfono móvil y tabletas, también podemos hacer lo propio con la pantalla de nuestro reloj inteligente, a continuación, te contamos cómo salvaguardar la pantalla de tu Apple Watch.

Protege la pantalla del Apple Watch

Golpes y rayaduras son algunos de los daños que pueden sufrir nuestros relojes, al llevarlos en la muñeca están expuestos a los posibles accidentes comunes, debido al movimiento de las mismas. Al andar es algo corriente rozarlos sin querer alguna pared o golpearlos contra la mesa al apoyar las manos sobre esta. Por no mencionar las caídas que pueden sufrir cuando nos los quitamos por diferentes razones. Algo que puede producir arañazos e incluso llegar a quebrar el cristal del mismo. Para evitar este tipo de situaciones podemos prevenir y comenzar a usar algunos elementos barrera como son los protectores de pantalla y las carcasas. A continuación, te mostramos algunos ejemplos, para mantener en perfectas condiciones tu reloj inteligente. Las carcasas envuelven por completo el reloj protegiéndolo en todos los aspectos, no solo la pantalla, estas están fabricados en materiales resistentes que permite no solo la total funcionalidad del reloj, además de darle un aspecto nuevo y original a nuestro reloj.

Durite | Durite

Una opción es la funda Durite, un par de dos fundas disponible para los diferentes modelos y tamaños del wearable de Apple. Se trata de una funda protectora flexible, con la que preservar el dispositivo de cualquier tipo de daño. Gracias a estas, el reloj tendrá un aspecto renovado similar al del Watch Ultra 1/2 49 mm. Fácil de colocar, no es necesario su desmontaje para llevar a cabo tareas de carga ni operar. Su precio es de 11,88 euros.

Protector Misxi | Misxi

Otra muy buena opción si queremos preservar la integridad de nuestro reloj en la funda Misxi esta cuenta además con cristal templado con el que proteger la integridad de la pantalla. Es compatible para varios modelos de reloj. Para colocarlo no es necesario retirar las correas, podemos fijarlo con un poco de presión. Aunque en el caso de sumergirlo en agua puede que esta se introduzca entre el protector y la pantalla. Su precio es de 9,99 euros y está disponible en varios colores.

Protector TOCOL | TOCOL

Para mantener a salvo la pantalla del reloj, podemos optar por un protector, como los TOCOL, incluye 4 protectores, fáciles de colocar sin generar molestas burbujas, gracias al kit ya las instrucciones precisas de instalación. Cuenta con un tacto suave y sin huella, no impide la correcta visualización de la pantalla al tratarse de un protector HD fabricado con vidrio templado de alta resistencia, compatible con Apple Watch Ultra (2022) /Ultra 2 (2023/2024) 49 mm. Su precio es de 9,99 euros.

Protector JETCH | JETCH

También puedes optar por los protectores JETCH, compatibles con los Apple Watch SE (2022/2020) /Series 6 5 4 40 mm. Fabricados en TPU avanzado, un material ultra-delgado de alta definición, que proporciona una visión natural gracias a su alta transparencia y sensibilidad. Su diseño se adapta perfectamente a la pantalla, ya que cuenta con bordes redondeados. Incluye tres protectores, kit de limpieza e instrucciones. Su precio es de 7,99 euros