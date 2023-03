El Pixel Watch de Google estrena una de las funciones estrella de los Apple Watch

Desde luego cuando hablamos de wearables, y concretamente de smartwatch, es evidente que el Apple Watch es sin duda el referente de este mercado. Y lo es por muchas funciones únicas con las que cuenta, o que al menos no se han extendido tanto entre sus competidores. No es un reloj perfecto, pero hay muchos consumidores que han elegido un Apple Watch por una función determinada, y es que es capaz de detectar caídas, algo especialmente útil cuando hablamos de personas mayores o que viven solas en casa. Pues bien, ahora el reloj inteligente de Google se ha apuntado a esta “moda” y ya cuenta con la detección de caídas.

Nueva funcionalidad

Y no se trata de un rumor o filtración, sino que ha sido la propia Google la que ha desvelado de forma oficial que está implementando ya en sus Pixel Watch esta nueva funcionalidad. Esta función ya está llegando a los relojes, y básicamente funciona de forma similar a como lo hace en otros modelos y por supuesto en el del Apple. Para poder detectar las caídas, el Pixel Watch utiliza sus sensores de movimiento integrados así como los algoritmos creados por los de Mountain View, que será capaces de reconocer con total fiabilidad si el usuario ha sufrido algún percance en forma de caída.

Pixel Watch | Google

Y esto no es todo, porque una vez que detecta la caída, el reloj estará pendiente de si el usuario se mueve o vuelve a reincorporarse. Si no es así es cuando emite una llamada a los servicios de emergencia para que tomen nota de lo sucedido y manden ayuda al lugar del accidente, que habrá quedado registrado con los datos de la ubicación. Antes de que esto ocurra, durante 30 segundos, el Pixel Watch vibrará, emitirá un sonido de alarma y mostrará una notificación en la pantalla donde aparecen dos tarjetas seleccionables. Una en la que pone “Me he caído y necesito ayuda” y otra en la que vemos “Estoy bien” Si pulsamos sobre la primera opción estaremos en contacto de inmediato con los servicios de emergencia.

En ese momento estos servicios podrán escuchar una locución de manera automática advirtiendo del incidente. O bien podremos hablar directamente con ellos a través del propio reloj. Para aquellos que teman que el reloj pueda hacer llamadas a emergencias por error mientras realizamos deportes de riesgo o nos subimos a una montaña rusa, Google asegura que el Pixel Watch puede diferenciar claramente estos casos de los de una caída real. Para ello han utilizado un gran número de datos recolectados de caídas, tanto simuladas como reales, para poder diferenciarlas.

La nueva funcionalidad se puede activar tanto desde el propio reloj en la aplicación “Personal Safety” como desde el móvil, en la app “Watch Companion” eso sí, lo malo es que el reloj de Google todavía no está disponible en España, esperemos que lo está pronto, ya que sin duda s ha convertido en uno de los más destacados del mercado, junto a los propios Apple Watch o Samsung Galaxy Watch.