ONE, un inflador inteligente que hincha los neumáticos de tu coche en 30 segundos

Los infladores para neumáticos de todo tipo y de carácter doméstico han existido desde hace muchos años. Desde aquellos que debíamos pisar incesantemente para inflarlos, hasta otros que funcionaban más bien como compresores automáticos. Los infladores inteligentes son la evolución de estos últimos. Y hay fabricantes como Xiaomi que han hecho extremadamente populares determinados infladores inteligentes, que por un precio asequible permiten cargar cómodamente y de forma razonablemente rápida los neumáticos. Hoy nos hacemos eco de un nuevo modelo que podría hacerles sombra, el ONE, que se ha estrenado ahora en Indiegogo.

Aumenta la seguridad de tus vehículos

Llevar los neumáticos en la presión correcta no es algo caprichoso, sino que de ello depende gran parte de la seguridad de nuestro coche. Así que antes que dejar de medir la presión de los neumáticos por no tener una gasolinera cerca, lo mejor es sin duda llevar uno de estos ONE en la guantera, para inflarlos cuando sea necesario. Lo primero por lo que destaca este inflador es por su velocidad, porque la realidad es que lo hace mucho más rápido que otras alternativas similares en el mercado, que eso sí, son más baratas que este.

En comparación, este ONE puede llegar a inflar lar ruedas hasta cuatro veces más rápido de lo habitual en otros modelos. De hecho, puede inyectar hasta 32 litros de aire al minuto. Respecto de la anterior versión de este dispositivo, es capaz de ofrecernos hasta el doble de capacidad de batería. Para ello cuenta con cuatro baterías, que aportan un total de 10400mAh de capacidad, lo que es algo muy destacable, ya que no es habitual esta capacidad. Además, es capaz de alcanzar unas presiones difíciles de ver en otros modelos, como 150PSI.

En la pantalla LED de 3.2 pulgadas con la que cuenta se puede ver en tiempo real la presión que tiene el neumático, balón o globo en cada momento. Y solo hay que ver la tabla facilitada por los propios creadores de este inflador para hacerse a la idea de que este infla bastante rápido. De hecho aseguran que se puede inflar un neumático de 195/65/R15 en solo 30 segundos. Mientras que otros mucho más grandes, como de 315/70 R17 pueden llegarse a inflar completamente en 2 minutos y 14 segundos exactamente. Para hacerse una idea, con la batería completamente cargada se pueden llegar a inflar hasta 12 neumáticos estándar, y hasta 46 neumáticos de moto.

Pero también infla balones, y lo hace a una velocidad endiablada. Por ejemplo, un balón de fútbol o baloncesto se inflarán en solo 4 segundos, mientras que la rueda de una bici se podrá hacer en poco más de 4 segundos. Con la actual capacidad de su batería, este ONE Pro puede permanecer en espera hasta 400 días, lo que nos da una idea de su gran autonomía. Como ya es habitual, integra una linterna, que puede funcionar como luz de emergencia o de manera tradicional. En la botonera podemos elegir los modos de uso e inflado fácilmente, así como encender la linterna.

Un inflador que llega ahora a Indiegogo, donde ha iniciado una campaña de financiación, donde ha superado con creces sus objetivos. Quienes quieran hacerse con estos infladores deberán pagar 97 euros por un dispositivo, o 390 euros por cuatro dispositivos. Todos ellos se entregan a partir del mes de noviembre de 2022, por lo que a diferencia de otros muchos dispositivos de crowdfunding ha encontrado rápidamente la financiación.

