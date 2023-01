Ojo con lo que compramos, estas TV Box venían con malware

Las TV Box con Android son dispositivos bastante populares desde hace años para poder ver nuestros contenidos favoritos en la Smart TV. Con el tiempo han ido perdiendo popularidad respecto de los sticks o los Chromecast con su propio sistema operativo, pero siguen teniendo su tirón. Tanto que parece que los hackers los están aprovechando para introducir malware en ellos, al menos eso es lo que hemos conocido ahora, ya que se han descubierto algunos de estos dispositivos integrando malware ya de fábrica, lo que es especialmente grave si tenemos en cuenta que lo último que esperamos al comprar un producto de este tipo es que venga infectado.

Se ha colado en Amazon

Ya no solo es inquietante que esta TV Box venga con malware, sino que además este ha llegado dentro de una TV Box puesta a la venta desde Amazon, como si fuera una TV Box como cualquier otra. El problema lógicamente no es de la tienda, sino del proveedor y fabricante que han llevado hasta ahí un dispositivo que venía con malware. Básicamente se trataría de una venta en una de las webs extranjeras de Amazon, y ha sido a través de Reddit como se ha dado la voz de alerta a los consumidores para que eviten comprar una de estas TV Box.

Teléfono con malware | Creative Commons

Concretamente se trataría de un TV T95 con Android 10. Parece que se ha descubierto el problema gracias a que uno de los compradores de esta TV Box había sido precisamente un experto en ciberseguridad, que rápidamente se topó con este malware en el código dentro del producto. Sin entrar en detalles técnicos que no vamos a terminar de entender los que no somos especialistas en esto, la realidad es que esta persona hizo las pruebas pertinentes a la TV Box nada más sacarla de la caja, hasta que dio rápidamente con un funcionamiento anómalo de esta.

Concretamente dio con un malware preinstalado en la TV Box era similar al conocido como CopyCat, pero no se ha podido identificar como tal, aunque no hay dudas de que es un software malicioso. Lo peor de todo no es descubrir este malware, sino que tras hacerlo pudo comprobar que era imposible de eliminarlo del dispositivo, por lo que directamente ha tenido que dejar de usarlo por el riesgo permanente que pueden sufrir sus datos con el uso del dispositivo. La realidad es que no se trata de una TV Box de un primer fabricante, ni mucho menos, y desde luego no es la primera vez que desde China nos mandan hardware con software malicioso preinstalado.

Por tanto, la lección que obtenemos de esto es que a veces es mejor optar por dispositivos de primeras marcas, o al menos conocidas, que antes que hacerlo de otras de dudoso origen y que ofrecen sus productos con un precio anormalmente bajo. Algo que podrían compensar con la posterior actividad del malware en los dispositivos.