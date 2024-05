Nuevos Realme Buds Air 6, con cancelación de ruido y precio de derribo

Quien no tiene unos auriculares de calidad y con cancelación de ruido, es porque no quiere desde luego. Y es que los ejemplos de este tipo de dispositivos en el mercado se cuentan por cientos, no en vano es uno de los accesorios indispensables para nuestros móviles, y ya nos ofrecen un nivel de funcionalidades que es sencillamente increíble para el precio tan bajo que tienen algunos modelos. Un buen ejemplo son los nuevos modelos que ha lanzado Realme, que ofrecen una relación de prestaciones y precio sensacional.

Nuevos Realme Buds Air 6 y Air 6 Pro

Estos nuevos auriculares se han presentado junto al nuevo Realme GT Neo 6, la nueva generación de uno de los móviles más populares de la marca. Los Buds Air llegan en dos versiones, una de ellas Pro. Por un lado, tenemos los Buds Air 6, que se caracterizan por ofrecer unos drivers de 12.4mm, así como el códec de audio LDHC a través de Bluetooth, que garantiza un sonido de mayor calidad, al poder enviar más datos.

Realme Buds Air 6 | Realme

Este modelo estándar no renuncia a la cancelación activa de ruido, lo que es una función de mucho valor teniendo en cuenta el precio tan ajustado con el que cuentan. Además, son resistentes al agua y el polvo gracias a la certificación IP55. Los auriculares cuentan con una autonomía de 6 horas, una vez que se han cargado por completo. Y si cargamos su estuche, esta autonomía se dispara hasta las 40 horas.

Realme Buds Air 6 | Realme

En el caso de lo Realme Buds Air 6 Pro, tenemos características aún más interesantes, como no podía ser de otra forma. Y es que este modelo ofrece un códec LDAC de Sony, que permite enviar sonido Hi-Res, de alta resolución mediante una conectividad Bluetooth inalámbrica. No solo cuentan con cancelación activa de ruido, sino que también nos ofrecen un sonido 3D espacial. Con una carga completa estos auriculares pueden permanecer encendidos durante 7,5 horas, mientras que con la batería del estuche también podemos disfrutar de ellos hasta 40 horas.

Como veis, el diseño que tienen es muy atractivo, con un estuche ovalado que nos recuerda a algunos Huawei, aunque con una gama de colores amplia, como es blanco, verde y morado, con un acabado mate. Y como os decíamos, lo mejor sin duda es el precio, ya que, a pesar de estas excelentes características, los nuevos Realme Buds Air 6 tienen un precio de partida de 34 euros al cambio. Mientras que los Realme Buds Air 6 Pro tienen un precio de 60 euros al cambio.

Un precio de derribo para unos auriculares que con estas características deberían costar entre los 100 o 120 euros. Veremos si llegan finalmente a España, no sería de extrañar que lo hicieran, porque sus predecesores se venden actualmente en España, por un precio que parte de los 80 euros para su versión Pro, por lo que es una posibilidad real que lleguen finalmente. Seguramente se estrenen aquí también junto a la nueva generación de los GT Neo, los móviles de gama media premium más avanzados de la marca.