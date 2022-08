Nuevos OPPO Enco Buds 2, accesibles y con una gran autonomía

Los auriculares TWS o Bluetooth son ya uno de los complementos más utilizados por los usuarios de smartphones, que tienen en ellos al compañero perfecto para disfrutar de sus contenidos de la manera más cómoda posible. Ahora OPPO ha lanzado unos nuevos auriculares inalámbricos que sin duda van a hacer las delicias de los que buscan unos auriculares de calidad a un precio ajustado. Eso es lo que ofrecen los OPPO Enco Buds 2, que son el mejor ejemplo de que no hace falta gastar mucho dinero par disfrutar de la comodidad de este tipo de dispositivos.

Ficha técnica de los OPPO Enco Buds 2

Estamos ante unos auriculares de un diseño atractivo, en color negro con un interior de color azul que le sienta realmente bien. Estos son unos auriculares con vástago, al estilo de los AirPods, aunque se introducen en el oído mediante unas almohadillas, de las que disponemos de hasta cuatro tamaños diferentes para adaptarlos a nuestra fisionomía. Cuentan con unos drivers dinámicos de 10mm, que nos ofrecen un excelente sonido, natural y más que suficiente para unos auriculares baratos, así como un sonido potente.

OPPO Enco Buds 2 | OPPO

A pesar de se precio tan ajustado son capaces de cancelar activamente el ruido gracias a la inteligencia artificial, que es capaz de filtrar y neutralizar el ruido, pero solo cuando estamos inmersos en una llamada. Para el resto de situaciones, no encontraremos esta funcionalidad disponible, y compartiremos nuestros contenidos con el sonido ambiente que nos rodea. Nos ofrecen también un modo para jugar, que reduce la latencia hasta los 80ms, algo que beneficiará a nuestras partidas, puesto que no notaremos retraso alguno o será imperceptible en el sonido.

OPPO Enco Buds 2 | OPPO

Vienen con conectividad Bluetooth 5.2, y sin duda uno de los aspectos más importantes de estos auriculares es su autonomía, que desde luego es muy elevada. Porque si sumamos la batería integrada en la funda la autonomía crece nada menos que hasta las 28 horas. Todo esto gracias a una batería de 460mAh. Mientras que, si contamos solo con la integrada en los auriculares, esta autonomía se reduce hasta las 7 horas, que sigue siendo más que suficiente. Para cargar completamente la funda hace falta una hora y media.

Las dimensiones de los auriculares son de 35,2 x 20,3 x 23,3 mm y tienen un peso de 4 gramos. Mientras que la funda con batería tiene un tamaño de 57 x 57 x 25,6 mm y un peso de 38 gramos. Son resistentes al agua, aunque tímidamente. Cuentan con certificación IPX4, lo que les protege de las salpicaduras de agua, o de sudor, pero no esperemos sumergirlos en el agua, algo que por otro lado no tendría sentido alguno. Y para rematar, otro detalle que nos demuestra que la economía no está reñida con las buenas características. Ya que estos auriculares tienen un panel táctil desde el que podemos controlar la reproducción de la música o contenido que estemos disfrutando.

Precio de los OPPO Enco Buds 2

Como os decíamos, no solo son bonitos y eficientes, sino que además son unos auriculares muy baratos. Porque se ponen a la venta por tan solo 25 euros al cambio, lo que hace de ellos una de las mejores opciones dentro del mercado de auriculares TWS.

