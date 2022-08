Adidas también se apunta a los auriculares que se cargan con energía solar

Las energías renovables están cada vez más presentes en nuestro día a día. No hay más que ver cómo en los últimos días hemos conocido algunos dispositivos nuevos que hacen uso de esta tecnología, concretamente la solar. Hablamos de hecho de auriculares que se nutren de la luz solar para complementar la carga de su batería, y así aumentar sustancialmente su autonomía. En este caso hablamos de unos lanzados por Adidas, que nos ofrecen un diseño de diadema obviamente de carácter deportivo, y con unas especificaciones muy bien diseñadas.

Ficha técnica de los ADIDAS RPT-02 SOL

Es evidente que ese apellido “SOL” tiene todo el sentido del mundo si pensamos todo lo que nos puede ofrecer este auricular de diadema, abasteciéndose del sol. Al igual que los auriculares de Urbanista que conocimos hace unos días, estos de Adidas cuentan con la tecnología Powerfoyle de Exeger, que es capaz de transformar la luz, no solo solar, sino también artificial, en energía. Estas pequeñas placas solares se encuentran en la propia diadema de los auriculares. Por tanto, con simplemente dejarlos en un lugar donde haya luz de cualquier tipo, la batería de estos se irá cargando poco a poco.

ADIDAS RPT-02 SOL | ADIDAS

Gracias a ellos la autonomía de estos auriculares es espectacular, alcanzando hasta las 80 horas de reproducción, algo desde luego con pocos precedentes en el mercado. Según el fabricante, la autonomía de reproducción es prácticamente infinita si los auriculares los estamos usando al sol. Eso sí, en caso de no estar ayudado por la luz, estos auriculares se pueden cargar tradicionalmente en 2 horas mediante un conector USB tipo C. Están fabricados con plástico reciclado, y además tiene piezas lavables, por lo que no hay que preocuparse por sudar con ellos, porque siempre podremos lavarlos.

ADIDAS RPT-02 SOL | ADIDAS

Estos auriculares cuentan tanto con un botón para controlar hasta 5 funciones diferentes, como por ejemplo Encendido/Apagado, Reproducción/Pausa, siguiente pista/pista anterior y sincronización. También con un indicador luminoso que te dice precisamente cuál es el mejor lugar para que se carguen tus auriculares con la luz solar o de una lámpara. En cuanto a las especificaciones técnicas, estos vienen con controladores de 45mm de gran tamaño, así como una respuesta de frecuencia de 20 Hz - 20 kHz o una impedancia de 32Ω. Con ellos podemos acceder también al asistente de voz configurado por defecto en nuestro teléfono.

Por otro lado, estos cuentan con conectividad Bluetooth para poder disfrutar de nuestra música favorita y contenidos sin cables a una distancia de hasta 10 metros de nuestro móvil. Gracias a esta conectividad pueden ser configurados desde el propio smartphone con la app Adidas Headphones. Además, son resistentes al agua con la certificación IPX4, por lo que pueden comportarse bien con las salpicaduras.

Precio de los ADIDAS RPT-02 SOL

Están disponibles en dos colores, como son Night Grey o Solar Yellow. Eso sí, no son unos auriculares baratos, ya que se han puesto a la venta en la tienda de Adidas por 229 euros, por lo que este es uno de los aspectos que menos nos ha atraído de ellos.

