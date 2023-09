Los nuevos Huawei Freebuds 3 Pro se apuntan al sonido de alta fidelidad

Los auriculares son desde luego el accesorio favorito de los usuarios de smartphones por razones obvias. Y es que el nivel de miniaturización e inteligencia alcanzado en estos dispositivos nos permite llevarlos a cualquier sitio casi sin darnos cuenta. Pues bien, ahora Huawei ha lanzado una nueva generación de sus auriculares de alta gama, y lo ha hecho con algunas características de bastante nivel, como vais a poder comprobar.

Más calidad de sonido aún

Mientras que la cancelación de ruido es algo cada vez más común en los auriculares, no lo es tanto que estén de verdad preparados para reproducir audio de alta fidelidad. Muchos lo ofrecen, pero en realidad tienen limitaciones con la conectividad Bluetooth que son insalvables. Pero auriculares como los nuevos Huawei FreeBuds 3 Pro sí que nos ofrecen un sonido de calidad verdadero, ya que cuentan con los medios técnicos para hacerlo.

Huawei FreeBuds 3 Pro | Huawei

Y es que cuentan con conectividad LDAC, que es un códec de Sony diseñado para enviar audio de alta resolución a través del Bluetooth, y por tanto nos evita recurrir a los auriculares de cable para disfrutar de esta calidad. Eso es algo que ofrecen estos nuevos auriculares y que sin duda es uno de sus puntos fuertes. Y no solo LDAC, también integran compatibilidad con el estándar L2HC 2.0 de Huawei, también orientado a ofrecer un sonido de alta fidelidad.

Además, y como no podía ser de otra forma, nos ofrecen también cancelación activad de ruido. No es que no lo ofrecieran antes, sino que ahora estrenan una nueva versión de esta cancelación de ruido, que obviamente es más potente que las anteriores y hace mejor su trabajo. También presume de un triple ecualizador adaptativo, para precisamente adaptar el sonido de estos auriculares obteniendo una mejor calidad de sonido. Unos auriculares que llegan con un hardware solvente para gestionar el sonido más claro y natural.

Como por ejemplo un doble controlador que proporciona un sonido nítido y bajos muy robustos. Unos auriculares que además vienen con una autonomía notable a pesar de su diseño tan compacto. Porque aumentan en 1 hora la autonomía total, llevándola hasta las 31 horas, algo que es esencial en un dispositivo como este, que llevamos con nosotros a todos los rincones. El diseño de estos auriculares ha sido mejorado también para ofrecernos una mayor comodidad, que nos permita llevarlos durante más horas sin sentir fatiga.

Precio de los Huawei Freebuds Pro 3

Los nuevos auriculares de Huawei se estrenan en Europa a partir del próximo 18 de octubre, y lo harán con un precio de 199 euros, que es bastante ajustado para todo lo que nos ofrecen, sobre todo en el aspecto de la calidad de sonido. Estarán disponibles en color verde, blanco y gris. Una gran elección para esos usuarios que busquen auriculares capaces de reproducir sonido de alta fidelidad con las mismas garantías que en una conexión con cable.