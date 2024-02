Nuevos detalles sobre el primer dispositivo plegable de Apple

Nos hemos acostumbrado en los últimos años a que Apple sea prácticamente la última gran tecnológica en llegar a diferentes segmentos del mercado, que de una manera u otra están en boca de todos o son potencialmente revolucionarios. Uno de ellos es el de la IA, que parece que va a subsanar este mismo año con los iPhone 16, y otro es el de los dispositivos plegables, un campo en el que Samsung ya le lleva cinco años de ventaja y del que todavía no ha nada certero en el horizonte. Ahora conocemos más detalles de cuál sería ese primer dispositivo plegable de Apple, y cuándo podría convertirse en una realidad.

Tocará seguir esperando

En el terreno de los plegables, Apple no es que ya vaya tarde, lo peor es que las certezas de que haya algún dispositivo cerca de lanzarse son todavía muy pocas. Ahora hemos conocido las informaciones del medio The Elec, que asegura que Apple no lanzará su primer dispositivo con una pantalla plegable hasta el año 2026 o 2027, estaríamos hablando por tanto de hasta 8 años de retraso respecto del primer dispositivo de este tipo comercializado por su rival Samsung.

Y además no estaríamos hablando de un iPhone, sino en este caso de una nueva versión del iPad Mini, que contaría con una pantalla similar en tamaño a la del modelo de 8,3 pulgadas, quizás algo menos. Recordemos que de media los plegables tipo Fold, que se abren como un libro, suelen tener un tamaño de entre 7 y 8 pulgadas. Por tanto, Apple optaría primero por lanzar una tableta plegable que un iPhone.

Entendemos que la revolución que supondría este paso llevaría a Apple a probar primer el nuevo formato en un producto que, aunque es popular, no es ni mucho menos el más importante de su gama. Y es de esperar que esta experiencia con el iPad plegable fuera la antesala de un modelo de iPhone completamente plegable. Sobre la tecnología utilizada en esta pantalla, parece que Apple confiará en la experiencia de Samsung en este campo, con paneles de la marca coreana. De hecho, tanto Samsung como LG ya habrían mandado muestras del nuevo hardware, de las nuevas pantallas, a Apple.

No obstante, este iPad no sería el único dispositivo de Apple en camino, ya que en paralelo hemos conocido que los californianos están probando no solo formatos de tabletas plegables, sino también de smartphones, tanto en la variante de concha, el estilo Flip, como el Fold. Así que, si el primer iPad plegable debería llegar en dos o tres años, mucho nos tememos que un iPhone plegable no verá la luz antes de un lustro al menos.

Nos gustaría equivocarnos, pero vistos los perezosos movimientos de Apple con la innovación en los últimos años, no nos extrañaría nada en absoluto que el primer iPhone plegable se retrasara incluso hasta la próxima década. Entre medias Apple está embarcada en otras empresas desafiantes, como el lanzamiento de su primer coche eléctrico, algo que podría ocurrir antes del primer iPhone plegable, y casi a la par con el iPad Mini plegable.