Los nuevos auriculares de Senheiser cancelan incluso el ruido de tu respiración

La cancelación de ruido se ha convertido sin duda en una de las principales funcionalidades de los auriculares de alta gama. Estos nos ofrecen una forma sencilla de escuchar la música de forma nítida sin que importe si a nuestro alrededor hay mucho ruido, neutralizando este con sonido neutro. Pero los nuevos auriculares que acaba de lanzar Senheiser van mucho más allá, y prometen neutralizar incluso el ruido que genera nuestra propia respiración o el latido de nuestro corazón. Algo que puede ser especialmente útil cuando hacemos deporte a la vez que escuchamos música en los auriculares.

Una cancelación diferente

Hasta ahora estábamos acostumbrados a que los auriculares fueran capaces de neutralizar los sonidos más comunes a nuestro alrededor, y tampoco nos habíamos puesto tan exigentes como para esperar también que se cancelara el sonido de nuestro propio cuerpo, ese que notamos sí o sí porque nosotros mismos lo hospedamos. Pero Senheiser ha rizado el rizo con sus nuevos Sport True Wireless, que cuentan con una nueva función denominada Aware EQ. Esta función literalmente “ayuda a reducir el ruido transmitido por el cuerpo y permite que entren algunos sonidos externos para una mejor conciencia situacional”

Esto quiere decir que compensa de alguna manera el equilibrio entre los sonidos externos y los internos. Por un lado, el sonido circundante aumentará su volumen, para que seamos conscientes de lo que nos rodea, algo que también aporta seguridad, y además es algo se consigue precisamente por cancelar esos ruidos que genera nuestra propia respiración, latidos etc. Por tanto, es una forma de ser más conscientes de dónde estamos, de nuestro entorno y todo ello gracias a un silencio que cancela nuestros ruidos vitales.

Las almohadillas que vienen nos ofrecen la posibilidad de añadir más o menos cancelación pasiva del ruido, dependiendo de si queremos ser más conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor. Son unos auriculares de mucha calidad, con drivers de 7mm que aportan mucha claridad. También disfrutan de asistente de voz integrado, controles táctiles o conectividad Bluetooth 5.2. Son unos auriculares pensados también para hacer deporte, ya que cuentan con certificación IP54 que los hace resistentes al agua y a las salpicaduras de esta.

Por otro lado, disfrutan de una extraordinaria autonomía, ya que su batería es capaz de ofrecer hasta 27 horas de reproducción si tenemos en cuenta también la que aporta el propio estuche de transporte. Los auriculares de por sí nos ofrecen hasta 9 horas de reproducción. Se cargan al completo en una hora y media, lo que no está más. Son compatibles con audio de alta resolución y también aptX. Integran dos micrófonos, tanto para la cancelación de ruido como para escuchar los comandos del asistente de voz. De momento no se han puesto a la venta en España, pero sí en Estados Unidos. Allí su precio es de unos 119 euros al cambio. No sería extraño que se lanzasen en las próximas semanas en nuestro país, veremos qué ocurre finalmente.