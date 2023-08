Nuevos altavoces JBL todo en uno: con Alexa y el asistente de Google integrados

Los asistentes de voz se han convertido en algo habitual en nuestras vidas, presentes para las tareas más rutinarias, son el mejor método para poder gestionar nuestro hogar conectado con simples comandos de voz. Ahora JBL ha presentado un altavoz que no es como todos los demás, sino que supone un hito en este mercado, ya que por primera vez aúna los dos principales asistentes de voz en un solo dispositivo. Se trata del nuevo altavoz JBL Authentics, un dispositivo que no solo presume de un diseño retro y vintage de lo más atractivo, sino que estrena esos dos asistentes de manera simultánea.

Así son los nuevos altavoces JBL Authentics

La prestigiosa firma de sonido JBL ha estrenado ahora toda una gama de productos, en la que podemos encontrar hasta tres nuevos modelos, los Authentics 500, 300 y 200. Lo más interesante de estos es que cuentan con los asistentes de Google y Amazon integrados, por lo que podemos hablar tanto con Alexa como con el asistente de Google desde el mismo altavoz, lo que nos ahorra tener que hacernos con dos altavoces diferentes para poder contar con ellos. O lo más importante, no tenemos que elegir uno sobre el otro, sino que podemos disfrutar lo mejor de ambos universos.

JBL Authentics | JBL

El más avanzado de todos es el Authentics 500, que nos ofrece unas características de primer nivel, con un sonido extraordinario que podríamos definir casi como de alta fidelidad. Este tiene tres tweeters de una pulgada, así como tres woofers de 2,75 pulgadas de rango medio, que pueden ofrecer un sonido nítido incluso con un volumen alto. La contundencia del sonido nos la da un subwoofer de grandes dimensiones, de 6,5 pulgadas, y una potencia total de 270 vatios. Proporciona un sonido espacial gracias 3.1 canales y al Dolby Atmos, por lo que incluso viniendo de una sola dirección el sonido, podremos sentirlo como si se reprodujera en un dispositivo estéreo.

Acceso simultáneo a los dos asistentes

Y esto no es todo, porque tenemos la que sin duda es la característica más novedosa no solo en esta gama, sino en todo el mercado de altavoces inteligentes. La integración total de los asistentes de Google y Amazon. De esta forma tenemos acceso simultáneo a los dos al mismo tiempo y en un mismo dispositivo. De esta manera no importa si tenemos dispositivos inteligentes más compatibles con un asistente u otro, si tenemos dispositivos Android o Kindle indistintamente en casa, porque de esta forma vamos a poder disfrutar de ambos mundos sin tener que doblar la inversión en dos dispositivos.

JBL Authentics 300 | JBL

Nos bastará con decir “Oye Google” o “Alexa” para poder comenzar a hablar con ambos asistentes y no solo pedirles que nos enciendan o apaguen dispositivos, sino que nos resuelvan cualquier duda que se nos venga a la cabeza. Estos altavoces cuentan con un novedoso sistema que analiza la habitación en la que se encuentran, modulando así los parámetros de sonido para que la calidad de este sea la mayor posible. Con la app JBL One podremos reproducir a nuestros artistas y canciones favoritas. Por último, son dispositivos sostenibles, fabricados 100% en tejido reciclado, un 85% de plástico reciclado y un 50% de aluminio reciclado.

Los nuevos altavoces estarán disponibles desde el próximo 15 de septiembre. El JBL Authentics 500 se estrenará con un precio de 629,99 euros, mientras que el JBL Authentics lo hace con un precio de 429,99 euros. El modelo más asequible es el JBL Authentics 200 con un precio de 329,99 euros.