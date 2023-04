Xiaomi lanza en España uno de sus altavoces inteligentes más asequibles

Los altavoces inteligentes se han convertido en los últimos años en algunos de los dispositivos más populares en nuestros hogares. Y es que son extremadamente útiles, sobre todo para llevarlos con nosotros de viaje, excursión o simplemente para amenizar nuestras sesiones en el jardín. Y si además tienen funciones inteligentes, mejor que mejor, que es precisamente lo que ofrece el modelo que acabamos de conocer y que se estrena ahora en España. Se trata del nuevo Xiaomi Smart Speaker Lite. Un altavoz compacto que hace todo lo que podemos esperar de él con un precio muy ajustado.

Xiaomi Smart Speaker Lite, compacto en tamaño y grande en prestaciones

Lo primero que nos llama la atención es que cuenta con Alexa como asistente de voz, lo que quiere decir que podemos pedirle todo lo que necesitemos como si se tratara de un altavoz de Amazon, y por tanto podremos controlar el hogar conectado si este le tenemos sincronizado con el asistente de Amazon. Este asistente nos escuchará claramente incluso cuando haya ruido, gracias a los algoritmos asistidos por IA.

Xiaomi Smart Speaker Lite | Xiaomi

Pero hay más, porque es un altavoz con un sonido potente, gracias a su altavoz interior de 1,75 pulgadas de tamaño, lo que nos garantiza un sonido de envergadura y nítido a pesar de ser un altavoz muy compacto. El diseño del conducto en forma de U permite reproducir en frecuencias bajas con un sonido aún mejor. Gracias a su cavidad de sonido de 350 centímetros cúbicos el sonido cobra una potencia superior a lo habitual en este tipo de altavoces compactos. Se puede utilizar con otros muchos altavoces iguales, sincronizando el sonido para generar un gran equipo de alta fidelidad.

Es un altavoz con una conectividad muy completa, no solo por contar con Spotify Connect, sino también por tener AirPlay 2, lo que le permite tener a los dispositivos de Apple como fuente de audio. Además, nos ofrece conectividad Wifi de doble banda, o Bluetooth 5.1, lo que revela que es un altavoz con muchísimas opciones de conexión que nos permitirán enviar el sonido desde multitud de fuentes de diferentes fabricantes. En la parte superior cuenta con tres botones físicos, uno de reproducción y pausa, otro para invocar a Alexa y uno más para silenciar el micrófono. También integra el habitual indicador luminoso LED que se enciende cuando Alexa responde a alguna de nuestras órdenes.

Por supuesto es compatible con la app de Xiaomi Home, desde donde vamos a poder configurar diferentes aspectos del sonido de este altavoz. Lo único que no nos gusta de este altavoz es que no es portátil, lo que quiere decir que no cuenta con una batería recargable. Por tanto, siempre lo tendremos que tener conectado a la corriente, y por tanto pierde cierto atractivo respecto de otras alternativas.

Pecio del nuevo altavoz de Xiaomi

Sin duda es uno de sus mejores aspectos, ya que este nuevo altavoz llega a España con un precio bastante ajustado para todo lo que nos ofrece. Y es que se queda en solo 39,99 euros. Ya lo podemos comprar en la tienda de Xiaomi en España.