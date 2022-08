El nuevo PC todo en uno de HP presume de pantalla 5K y webcam dual

Los ordenadores todo en uno nos llevan acompañando ya muchos años. Aunque el principal baluarte de este tipo de ordenadores sigue siendo el iMac, desde aquel aparatoso modelo con pantalla CRT, muchos fabricantes siguen apostando por ellos. Es el caso de este HP que hemos conocido hoy, y que nos ofrece unas características realmente sorprendentes por lo avanzadas que son. Hablamos del nuevo PC All in One de HP, que tiene un tamaño de pantalla enorme, de nada menos que 34 pulgadas, por lo que es un ordenador todo en uno único.

Ficha técnica del nuevo PC todo en uno de HP

Desde luego es un ordenador que no va a dejar a nadie indiferente, empezando por su enorme pantalla, que es ultra ancha y tiene un tamaño de 34 pulgadas, por lo que en ella vamos a poder disfrutar realmente de la experiencia de dos monitores en uno si queremos. Pero no solo sorprende por el gran tamaño, sino por la resolución que atesora, que es nada menos que 5K, muy por encima de la mayoría de sus alternativas en el mercado. Por tanto, la resolución que tiene es de 5120x2160, algo que nos va a garantizar una calidad en los contenidos visuales poco habitual en este tipo de dispositivos.

HP 34-inch All-in-One Desktop PC | HP

El diseño de este PC desde luego es muy premium, con un acabado en color plata pulido que le sienta especialmente bien. Otro aspecto llamativo de este PC son sus dos webcam, que no solo destacan por venir por pares, sino también por su carácter magnético. Por lo que se pueden mover por todo el PC y ser colocadas siempre en la mejor postura posible, la que más nos convenga en cada momento. De esta forma no estamos limitados a un mismo lugar en la ubicación de la webcam. Y al ser dos, en una videollamada, podemos colocar una mostrando nuestro rostro, y otra orientada a cualquier otro lugar de la estancia, o por ejemplo a nuestro escritorio o una pizarra, si por la razón que sea queremos mostrar algo a la vez que hablamos.

HP 34-inch All-in-One Desktop PC | HP

También es un PC muy potente, con procesadores Intel Core i9 12900, acompañados de GPU Nvidia RTX 3060, así como un gran almacenamiento de 4TB gracias a dos unidades SSD y 128GB de memoria RAM. Por lo que atendiendo a estas especificaciones podríamos esperar el rendimiento digno de un PC para uso profesional. De todas formas, aspectos como el almacenamiento y la RAM se pueden personalizar de manera sencilla gracias a una ranura específica para ellos. En cuanto a la conectividad, hay dos puertos Thunderbolt 4, así como otros cuatro puertos USB A, HDMI 2.1, RJ45 y uno de auriculares minijack.

La propia base de este PC todo integra un panel de carga inalámbrica Qi que tiene una potencia de 15W, por lo que podemos dejar el teléfono sobre esta base del monitor para que este se cargue cómodamente sin necesidad de cables. Un PC que se pondrá a la venta el próximo mes de septiembre, justo para la vuelta al cole y al trabajo. Por un precio de alrededor de 2.110 euros. No es barato, pero para todo lo que ofrece no es caro.

