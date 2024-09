El nuevo Redmi Watch 5 Lite se estrena con GPS y un precio de derribo

Xiaomi es uno de los principales fabricantes de wearables del mercado, y tiene en Redmi a la enseña que vende los modelos más asequibles, y, por ende, populares dentro de su gama. Y ahora ha lanzado el que sin duda puede convertirse en uno de los grandes super ventas de los próximos meses. Porque al menos con el precio que se ha lanzado hoy en India sería un auténtico bombazo comercial en Europa. Vamos a conocer todas sus características para comprobar si su relación de precio y prestaciones es tan espectacular.

Ficha técnica del Redmi Watch 5 Lite

El nuevo reloj llega con una característica que brilla sobre todas la demás, y es así si tenemos en cuenta el precio con el que llega al mercado indio. Y es que este reloj cuenta con conectividad GPS, que como gran ventaja aporta una independencia total del teléfono cuando salimos a hacer deporte o andar una caminata. Por tanto, este aspecto ya ubica a este wearable en una posición privilegiada en su rango de precio.

Redmi Watch 5 Lite | Redmi

La pantalla de este reloj tiene un tamaño de 1,96 pulgadas, cuenta con tecnología AMOLED con funciones Always On. Su brillo máximo es de 600 nits, y la resolución es bastante elevada para este tipo de relojes, con 502x410 píxeles. Llega con más de 200 esferas, de las cuales más de 50 se pueden personalizar, o otras más de 30 son compatibles con la modalidad Always On, que mantiene siempre información visible en la pantalla.

Redmi Watch 5 Lite con Alexa | Xiaomi

Hace seguimiento de nuestra salud, con análisis de la frecuencia cardiaca, de los niveles de oxígeno en sangre, del suelo y de los ciclos menstruales. La conectividad, además del GPS, nos ofrece un Bluetooth 5.3 de última generación, que además permite recibir y enviar llamadas de teléfono. La batería tiene un tamaño de 398 mAh, que puede proporcionarnos hasta 18 días de funcionamiento con un uso cotidiano, y hasta 12 días si el uso del reloj es mucho más intensivo. Es un reloj que cuenta con resistencia al agua de 5 atmósferas, por lo que puede hacer seguimiento de nuestras actividades de natación con todas las garantías.

El reloj llega con Alexa como asistente de voz, lo que nos permite controlar el hogar inteligente mediante sencillos comandos de voz. Su software es HyperOS, la nueva capa de personalización de Xiaomi. Es un reloj ligero, con un peso de tan solo 29,2 gramos, ya que su cuerpo es plástico. Llega en cinco colores, rosa, verde, blanco, negro y amarillo.

Precio del Redmi Watch 5 Lite

Como decimos su precio se puede calificar como de derribo. Ya que se ha presentado en India por tan solo 40 euros al cambio. Normalmente un reloj con esta conectividad suele moverse en precios de entre 75 y 100 euros, por lo que hablamos de un precio verdaderamente competitivo. Esperamos que llegue a España, y que también lo haga con este precio, aunque no albergamos demasiadas esperanzas en este caso.