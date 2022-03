El nuevo iPad Air parece ser más frágil que sus predecesores

Hace unos días Apple ha puesto a la venta los nuevos iPad Air, tras haberlos presentado en la Keynote del 8 de marzo de Apple. En ella se presentaba también el esperado iPhone SE 3, pero en este caso le acompañaba la nueva tableta barata, que es precisamente una de las más vendidas por eso, por su economía. Pero algunos se han llevado una gran decepción al poder tener entre manos la tableta. Porque parece bastante peor fabricada que sus modelos predecesores, o al menos esa es la sensación que están transmitiendo las primeras unidades de estas tabletas.

Una construcción más endeble

Parece que las primeras quejas se han dejado ver en la red Reddit, donde algunos usuarios se han quejado de la frágil construcción de estas tabletas, sobre todo en su parte posterior, que es la que parece más endeble cuando la tableta se tiene entre las manos. Y es que estos usuarios que han levantado la voz se han dado cuenta de que al sostener la tableta el panel trasero es tan delgado que puede sentirse incluso la forma de la propia batería entre las manos. Desde luego es una sensación que notan después de haber manipulado muchas veces la versión anterior del iPad Air.

iPad Air | Apple

Y no solo esta sensación de estar tocando una parte trasera muy delgada, sino que esta contribuiría por ejemplo a que la tableta “crujiera” al cogerla entre las manos, quizás como consecuencia de lo frágil de su construcción. Por tanto, aunque es pronto para darlo como la norma, no deja de ser llamativo que en estos primeros compases del nuevo iPad Air hayan coincidido distintos usuarios con lo endeble de la construcción de la tableta. De momento Apple no se ha pronunciado al respecto, pero parece que podría existir algún tipo de defecto de fabricación, o una reducción deliberada de la calidad de los componentes.

Algunos de los afectados se quejan de que la carcasa trasera del iPad Air es demasiado fina, tanto que como decíamos es posible notar los componentes que hay en su interior. Son muchas las posibles causas de estos problemas, pero se apunta a que quizás haya habido un cambio en los materiales utilizados en la construcción de esta tableta. Por un lado, podría tratarse de aluminio más fino, que lo hiciera más endeble. Un material que Apple podría haber elegido para reducir costes en su tableta, ya que recordemos se trata del modelo más barato de la marca, teniendo en cuenta sus prestaciones.

Porque este nuevo modelo destaca sobre todo por contar con el nuevo procesador Apple M1, que es el mismo que hemos visto incluso en los MacBook o iMac de la marca, por lo que ahora es una tableta mucho más potente que la de antes. Quizás la inclusión de este procesador haya ayudado a Apple a abaratar costes y por tanto se haya visto resentida la fabricación. Pero es pronto para tomarlo como norma, y lo más normal es que se trate de algún problema puntual en el inicio de su fabricación.