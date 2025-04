La nueva tableta económica de Samsung está en camino, será la Galaxy Tab S10 Lite

Parece que Samsung estaría trabajando ya en una nueva tableta económica, o al menos eso es lo que entendemos cuando leemos su apellido Lite. Como sabéis, este se utiliza para versiones más asequibles de un dispositivo, también si este del que parte es un tope de gama. Y este parece ser el caso de la nueva tableta de Samsung. Una tableta que sin duda puede levantar mucho interés entre quienes esperan nuevos lanzamientos de los coreanos.

Nueva tableta accesible

Tal y como han desvelado fuentes cercanas al desarrollo de los dispositivos de Samsung, la nueva tableta se estrenará con la denominación Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Y será un dispositivo que se ubicará en la gama de Samsung por debajo de la Samsung Galaxy Tab FE, que es el otro modelo accesible con el que cuenta Samsung, perteneciente a la gama alta, pero con una horquilla de precio mucho más ajustada.

También se sabe qué procesador utilizará esta nueva tableta, será de la casa, un Samsung Exynos 1380. Contará con dos variantes, la Wifi y otra con datos móviles. Además de conocer el desarrollo de esta nueva tableta, conocemos que Samsung estaría ya desarrollando junto a ella las nuevas Samsung Galaxy Tab S11 y S11 Ultra. Estas dos tabletas se estrenarían con el potente procesador MediaTek Dimensity 9400, uno de los más potentes del fabricante chino.

¿Qué esperar de la Galaxy Tab S10 Lite?

Pues bien, de momento no hay detalles técnicos sobre la futura tableta accesible de Samsung, pero si nos fijamos en algunos modelos actuales podríamos aventurarnos a compartir una posible ficha técnica. Si nos fijamos en la Tab S9 y la Tab S9 FE, los modelos más baratos, podemos hacernos una idea bastante cercana a lo que esperar. Su pantalla perfectamente podría ser de unas 11 pulgadas, y contaría con una resolución Full HD+, con una tasa de refresco de 90 Hz.

Sabemos que contará con ese procesador Exynos 1380, que es precisamente el mismo que tiene la tableta FE, por lo que puede ser muy similar en características. Podría contar con una sola cámara trasera, de 8 megapíxeles, mientras que delante podría ser de 12 megapíxeles. La batería, por lo visto hasta ahora, tendría una capacidad de alrededor de los 8000 mAh, con una carga rápida de 45 W.

Podría tener lector de huellas integrado en el botón de encendido, mientras que no faltaría Galaxy AI, con las principales funciones de IA estrenadas por Samsung en sus dispositivos los últimos meses. No se sabe nada de cuándo llegará al mercado, pero si lo hace junto a las Galaxy S11, como se ha filtrado ahora, podría ser una realidad el próximo mes de agosto o septiembre. Por tanto, parece que tendremos no una, como es la FE, sino también otra tableta de precio más asequible de Samsung. Aunque cabe la posibilidad de que pueda ser directamente una sustituta del modelo FE, lo comprobaremos en unos meses.