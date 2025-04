One UI 7 ya está llegando a estas potentes tabletas de Samsung

Hay muchísima expectación alrededor de One UI 7, la nueva versión de la capa de personalización de Samsung. Como sabéis, esta se basa en Android 15, y viene plagada de nuevas funciones y un aspecto visual mucho más pulido. Ahora esta actualización del sistema operativo se está extendiendo a gran velocidad entre un gran número de dispositivos de Samsung. Aunque, como sabéis, esto de las actualizaciones no es ni mucho menos una ciencia exacta, y que llegue a nuestro móvil depende de multitud de factores. El primero, que comience a liberarse en nuestro modelo, aunque no sea en nuestra misma región. Y eso está pasando con algunas de las tabletas más potentes de Samsung.

Las Samsung Galaxy Tab S9 empiezan a recibir One UI 7

Está siendo toda esta familia de tabletas la que está recibiendo ahora la nueva versión del software de Samsung. Concretamente, son tres modelos, las Samsung Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ y Galaxy Tab S9 Ultra. Se trata de las tabletas más avanzadas de Samsung, justo por detrás de las S10 presentadas el pasado año. Estas tabletas ahora cumplen dos años, y están recibiendo ya la nueva versión.

Se trata de la versión estable de One UI 7.0, y está comenzando a descargarse en estas tabletas de Corea del Sur, el país del fabricante, que es donde normalmente comienzan su despliegue de manera masiva. Esto quiere decir que la actualización ya está en marcha, y que debería ser cuestión de días que se encuentre disponible para la versión española de la tableta.

A las Galaxy Tab S9, S9+ y S9 Ultra les llegarán sendos firmware con los códigos X710XXU5CYD9, X810XXU5CYD9 y X910XXU5CYD9. Previamente a estos modelos, también ha empezado a recibir One UI 7 las Samsung Galaxy Tab S10 y sus variantes. Poco a poco por tanto irán recibiendo la actualización más tabletas, alguna de ellas de gama media, al igual que ocurre con los smartphones de la compañía coreana.

Mejoras de One UI 7 para las tabletas de Samsung

Esta capa ha sido la que más se ha hecho de rogar, y es que llegará con muchos meses de retraso respecto de lo que habría sido habitual, de hecho por primera vez se presentó junto a los nuevos móviles tope de gama de Samsung, el pasado mes de enero. Pero es una espera que merecerá la pena, ya que esta ha tenido que hacerse más larga por todas las novedades que llegan con ella.

Con One UI 7 disfrutaremos del mayor cambio visual que haya visto la capa, con nuevas animaciones ultra suaves, nuevos iconos, menús renovados en diseño y funcionalidades, y un largo etcétera de novedades que serán muy visuales. También las aplicaciones mejoran notablemente, como la cámara, con nuevo diseño que favorece el uso con una mano. Adicionalmente hay nuevos widgets, más IA y funciones para que el sistema se vea más limpio que nunca, en definitiva, toda una revolución para tu tableta Samsung.