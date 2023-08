La nueva tableta barata de Xiaomi ya está a la venta en España

Lleva unas semanas de mucha actividad Xiaomi, presentando sus nuevos móviles de alta gama, como el plegable Mix 3 Fold, y también otros dispositivos como otra de sus tabletas de gama alta, la enorme Xiaomi Pad 6 Max. En este segmento el fabricante también acaba de estrenar un nuevo modelo, auque paradójicamente se trata de su variante más asequible. Hablamos de la nueva tableta económica de Xiaomi, que por fin está a la venta en España, y llega de la mano de Redmi, que como sabéis es el fabricante que suele lanzar los dispositivos más económicos de la marca.

Precio y disponibilidad de la Redmi Pad SE

Esta nueva generación llega con un precio bastante asequible a nuestro país. Y es que la versión de 6GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno tiene un precio promocional de 199,99 euros, ya que incluye una rebaja de 30 euros hasta el próximo 27 de agosto y estando disponible solo en la web oficial de la marca en España.

Redmi Pad SE | Redmi

En el caso del modelo de 4GB de memoria RAM y 128GB, se podrá comprar a partir del 28 de agosto también por 199,99 euros, pero en el resto de distribuidores oficiales, como son Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, Media Markt, ECI, Carrefour, The Phone House, Alcampo, Amazon, PCC, o las tiendas de Xiaomi.

Una tableta excelente por poco dinero

No hay más que dar un repaso a su ficha técnica para darse cuenta de que esta tableta disfruta de unas características realmente interesantes. Empezando por su pantalla de 11 pulgadas, bastante grande, que disfruta de resolución Full HD+, y que tiene una tasa de refresco táctil de 180Hz. En el caso del rendimiento es una tableta que cuenta con un procesador que podemos encontrar en móviles de gama media.

Redmi Pad SE | Redmi

Se trata de un Snapdragon 680, fabricado en el proceso de 6nm. Este tiene 8 núcleos, y viene acompañado de variantes con 4GB y 6GB de memoria RAM, así como 128GB de almacenamiento interno. Se puede ampliar el almacenamiento hasta 1TB mediante tarjetas microSD. La cámara de esta tableta es sencilla, y tiene un solo sensor de 8 megapíxeles detrás, mientras que delante es de 5 megapíxeles.

El sonido con el que cuenta es compatible con el audio espacial de Dolby Atmos, mientras que también es capaz de reproducir sonido Hi-Res, o conocido también de alta fidelidad, por lo que podemos disfrutar de música con una calidad extraordinaria. Además, cuenta con cuatro altavoces estéreo de gran tamaño para un sonido rico y contundente. Viene con Wifi de doble banda, Bluetooth 5.0 y una batería bastante grande.

Esta es de 8000mAh, y cuenta con carga de 10W, no es muy rápida, pero desde luego mejor que nada. Tiene un conector USB tipo C para recargarla. El software con el que se estrena es Android 13 bajo la capa MIUI for Pad 14, por lo que es la última versión disponible. Una capa que entre otras cosas ofrece reconocimiento fácil para proteger la tableta.